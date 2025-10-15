Gaziantep'te Tekstil Makineleri Fuarı 2025 Başladı

Gaziantep'te 15 ülkeden 228 markanın katılımıyla düzenlenen "Tekstil Makineleri Fuarı 2025" başladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve güçlü sanayi kapasitesiyle küresel ticaretin ana aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Gürcan, 2024 yılında dünyada 26,5 milyar dolar tekstil makineleri ihracatı yapıldığını, bu ihracatta 7,7 milyar dolarla Çin'in ilk sırada olduğunu onu Almanya ve Japonya'nın takip ettiğini, Türkiye'nin ise 7. sırada yer aldığını belirtti.

Bakanlık olarak ihracatçıları destelemeye devam ettiklerini vurgulayan Gürcan,"Geçen yıl toplamda 24,7 milyar lira ihracatçı firmalarımıza destek sağladık. Bunun 17,6 milyar lirası mal, 7,1 milyar lirası hizmet ihracatçılarına aktarıldı. Bu yıl hedefimiz 33 milyar lira hibe desteğini ihracatçılarımıza ulaştırmak." dedi.

Gürcan, dış ticarette yürütülen "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında 18 uzak ülkeye yapılan ihracatı 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini, temel amaçlarının Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlandırmak olduğunu ifade etti.

Açılışta Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teşekkür konuşması yaptı.

Kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, ardından fuarı gezdi.

Yerli üretim makinelerin sergileneceği, teknolojik ürün, inovatif çözümler ve AR-GE yeniliklerinin tanıtılacağı fuar, 17 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.