Gaziantep'te "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı" gerçekleştirildi

Gaziantep'te, Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmelerin ele alındığı "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı" düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve GSO iş birliğinde, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çeber, şunları kaydetti:

"Bugün burada gerçekleştirilen bu toplantı, sanayicilerimizin ve ticaret erbabımızın geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine önemli katkılar sunacaktır. Gaziantep, köklü sanayi kültürü, güçlü üretim altyapısı ve yüksek ihracat potansiyeliyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisidir. Bugün burada açıklanacak veriler, yapılacak istişarelerle birlikte verilecek mesajların ülkemiz ekonomisi ve iş dünyası için çok değerli sonuçlarının olacağına inanıyorum."

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de merkez bankalarının finansal istikrarın sağlanmasında piyasa düzenleyicisi olduğunu ifade etti.

Kentin yıllık yaptığı ihracatla ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu belirten Ünverdi, şöyle devam etti:

"Ekonomik istikrarın kaybolduğu bir dönemin ardından Merkez Bankası Başkanımız ve ekonomi yönetiminin yürütmüş olduğu politikalar ile en büyük sorun haline gelen enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda önemli mesafeler katedilmiş olup, dezenflasyon süreci devam etmektedir. Reel sektör olarak, enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaştırma politikalarının başarıya ulaşması için elimizden gelen çabayı gösteriyor, Merkez Bankası'nın son aylardaki faiz indirimlerini çok olumlu ve yerinde buluyoruz."

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Vali Yardımcıları Bülent Uygur ve Hüseyin Kaptan, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GSO Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve ilgililer katıldı.

