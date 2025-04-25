Gaziantep'te Letonya ile Küresel İş Birliği Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), küresel iş birliklerini güçlendirme vizyonu doğrultusunda "Ülke Günleri" etkinlikleri kapsamında Letonya'yı ağırladı. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi tarafından desteklenen etkinlik, Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker ve Letonya Gaziantep Fahri Konsolosu Soner Bacaksız'ın katılımlarıyla GTO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in sanayi, ihracat ve turizm alanındaki güçlü potansiyelini vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir ülkeyi tanımak için değil, iş birliklerimizi güçlendirmek ve yeni ticari kapılar aralamak için bir aradayız. Letonya, Avrupa Birliği içindeki stratejik konumuyla, Türk ürünlerinin Avrupa pazarına ulaşmasında önemli bir iş ortağı olabilir. Ancak mevcut ticaret hacmi, potansiyelimizin oldukça gerisinde. GTO olarak biz, firmalarımızı Letonya pazarıyla buluşturmaya, karşılıklı iş heyetleri ve sektörel eşleştirmeler oluşturmaya hazırız" dedi.

Büyükelçi Bahtijors Hasans ise yaptığı sunumda, Letonya'nın ekonomik görünümüne, öne çıkan sektörlerine ve Türk yatırımcılar için sunduğu fırsatlara dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Lojistikten dijitalleşmeye, medikalden çevreci teknolojilere kadar birçok alanda iş birliği imkanlarına dikkat çekti.

Sanat ve diplomasi buluştu: 'Amberin Sırları' sergisi açıldı

Etkinlik kapsamında ayrıca, Letonyalı fotoğraf sanatçısı Andris Zgners'in "Amberin Sırları" başlıklı sergisi de açıldı. 9 Mayıs 2025 tarihine kadar GTO fuaye alanında ziyaret edilebilecek sergi, Letonya'nın kültürel zenginliğini sanat yoluyla tanıtmasının yanı sıra iki ülke arasındaki bağa kültürel bir derinlik kazandırdı.

Başkan Yıldırım, "Kültürle kurulan bağ, ticareti de kalıcı ve anlamlı kılar. Amber bugün sadece bir taş değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki ortak hafızayı temsil ediyor," diyerek kültürel diplomasinin önemine dikkat çekti.

Letonya Gaziantep Fahri Konsolosu ve GTO Meclis Üyesi Soner Bacaksız'ın katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, katılımcı iş insanları Letonya pazarına ilişkin sorularını doğrudan Büyükelçiye yönelterek karşılıklı iş fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu. - GAZİANTEP