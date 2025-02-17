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Gaziantep'te Kadın Girişimciler için Yeni Lüks Entelektüel Sermaye Toplantısı

Gaziantep'te Kadın Girişimciler için Yeni Lüks Entelektüel Sermaye Toplantısı
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TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde kadın girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedefleyen bir toplantı düzenledi. Lüks kavramının entelektüel sermaye ile yeniden tanımlandığı forumda, OGGUSTO kurucusu Özlem Güsar, katılımcılara sürdürülebilir başarı ile ilgili bilgiler verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Yeni Lüks Entelektüel Sermaye konulu toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk ve tek lüks içerik sitesi olan OGGUSTO'nun kurucusu Özlem Güsar'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, Kurul Üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katılım sağladı.

Gaziantep iş dünyası ve lüks tüketim anlayışına yeni bir perspektif kazandırmanın amaçlandığı toplantının açılış konuşmasında entelektüel sermayenin işletmelerin rekabet gücünü artırmadaki rolüne dikkat çeken TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, "Bilgi ve deneyimin, şirketlerin en değerli varlıkları haline geldiği günümüzde kadınlarımızın bilgi ve deneyimlerini artırarak, iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmeleri gerekiyor, bu anlamda kadın girişimcilerimiz daha aktif olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Ahi, "Eskiden lüks denildiğinde maddi varlıklar akla gelirdi; ancak günümüzde lüks artık entelektüel sermayeye yani bilgiye, deneyime ve inovasyona dayalı hale geldi. Özellikle kadın girişimciler için bu kavram: İleri seviye bilgi ve yetkinlik kazanımı, güçlü iş ağları ve stratejik bağlantılar oluşturma, teknoloji ve inovasyona yatırım yapma, marka itibarı ve özgünlük oluşturma gibi unsurlar içermektedir. Kadınlarımızın kendi bilgi sermayelerini artırmaları, dijital dünyaya uyum sağlamaları ve uzun vadeli düşünmeleri büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından OGGUSTO Kurucusu Özlem Güsar, yeni lüks, sürdürülebilir başarı, yeni müşteri, yeni başarı formülü, entelektüel sermaye gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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