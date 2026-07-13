GTB ve TKDK iş birliğiyle hayvancılık sektörüne IPARD 3. destekleri anlatıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üye işletmelere yönelik IPARD 3. Programı (2021-2027) 12. Başvuru Çağrı Dönemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

GTB hizmet binasında düzenlenen toplantıda, TKDK Gaziantep İrtibat Ofisi Sorumlusu Dr. Fırat Karaköy tarafından yatırımcılara sunulan hibe destekleri, başvuru süreçleri ve IPARD III Programı kapsamında hayvancılık sektörüne sağlanan finansman imkanları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda katılımcılara hitap eden TKDK Gaziantep Sorumlusu Karaköy, IPARD 3. Programı'nın 12. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında 30 milyon avro bütçe ayrıldığını belirterek, başvuruların 28 Temmuz-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edileceğini söyledi.

Karaköy, program kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik yapılacak yatırımlarda uygun projelerin yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteğinden yararlanabileceğini ifade ederek, özellikle süt ve besi hayvancılığı alanında yeni işletme kurulumu ile mevcut işletmelerin modernizasyonuna yönelik yatırımların destek kapsamında bulunduğunu dile getirdi.

Süt ve besi hayvancılığı yatırımlarında 20 bin avro ile 750 bin avro arasında uygun harcama desteği sağlandığını aktaran Karaköy, üretici örgütlerinde hibe oranının yüzde 70'e kadar çıktığını, genç yatırımcılar, dağlık alanlarda gerçekleştirilecek yatırımlar ile atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirliği esas alan projelere ise ilave hibe avantajları sunulduğunu kaydetti.

Kırmızı et sektörüne yönelik yatırımlara da değinen Karaköy, kesimhaneler ile et parçalama tesislerinin kurulması veya modernizasyonuna yönelik projelerin desteklendiğini belirterek, bu alanda 30 bin avrodan 3 milyon avroya kadar uygun harcama yapılabileceğini ifade etti.

Başvuru sürecine ilişkin bilgilerde veren Karaköy, desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcıların ÇKS veya HKS kayıtlarının bulunması, vadesi geçmiş vergi ve SGK borçlarının olmaması ile mesleki yeterlilik şartlarını taşımaları gerektiğini belirterek, proje hazırlıklarının çağrı takvimine uygun şekilde planlanmasının önemine dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı