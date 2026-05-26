Gaziantep'te yöresel lokumlara bayram ilgisi

Gastronomi kenti Gaziantep'te Kurban Bayramı tatilinde çarşı ve yöresel ürün satış noktalarında yoğunluk yaşanırken, özellikle fıstıklı lokum ve sucuk ürünlerine ilgi arttı.

Bayram alışverişi için tarihi çarşılara akın eden yerli turistler, Gaziantep'e özgü şekerleme ve lokum çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi. İşletmeci Elif Derbent, özellikle kahve yanında ikram edilmek üzere tercih edilen fıstıklı lokumların satışında ciddi artış yaşandığını belirtti. Derbent, Antep fıstığının kaliteli ve yoğun aroması nedeniyle ziyaretçilerin en çok fıstıklı lokumlara yöneldiğini ifade etti. Lokumun yanı sıra cevizli ve fıstıklı sucuk ürünlerinin de yoğun talep gördüğünü söyleyen Derbent, bayram dönemindeki satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

"Vatandaşlar daha fazla lokuma yöneliyor"

Vatandaşların yöresel lezzetlere yöneldiğini söyleyen işletmeci Derbent, "Şu an şekerleme satışlarımız oldukça yoğun. Özellikle sucuk ve lokum satışlarımızda ciddi artış var. Kahvenin yanında ikramlık olarak en çok fıstıklı lokumlar tercih ediliyor. Bunun yanında sucuk ürünlerine de yoğun ilgi gösteriliyor. Biz de müşterilerimize her zaman taze ürün sunabilmek için tezgahımızı sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle satışlarımız şu anda oldukça iyi gidiyor. Fıstık fiyatlarının yükselmesiyle birlikte lokum fiyatları da doğal olarak arttı. Ancak her bütçeye uygun ürünümüz mevcut. Lokum çeşitlerimiz 600 TL'den başlayıp 900, bin ve bin 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Şekerleme ürünlerimiz ise ortalama 500-600 TL civarında satılıyor. Eskiden klasik şekerlemeler daha çok tercih edilirken, artık vatandaşlar daha fazla lokuma yöneliyor" dedi.

Ankara'dan gelen ziyaretçi Ahmet Ayhan, Gaziantep'in yöresel ürün çeşitliliğine hayran kaldıklarını belirterek, kentteki gastronomi kültürünün oldukça zengin olduğunu ifade etti. Ziyaretçiler, özellikle Antep fıstığının yoğun aroması ve yöresel lezzetlerin kalitesinden etkilendiklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı