Haberler

Gaziantep'te yöresel lokumlara bayram ilgisi

Gaziantep'te yöresel lokumlara bayram ilgisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Kurban Bayramı tatilinde tarihi çarşılar ve yöresel ürün satış noktalarında yoğunluk yaşanırken, özellikle fıstıklı lokum ve sucuk ürünlerine talep arttı. İşletmeciler satışlardan memnun olduklarını belirtti.

Gastronomi kenti Gaziantep'te Kurban Bayramı tatilinde çarşı ve yöresel ürün satış noktalarında yoğunluk yaşanırken, özellikle fıstıklı lokum ve sucuk ürünlerine ilgi arttı.

Bayram alışverişi için tarihi çarşılara akın eden yerli turistler, Gaziantep'e özgü şekerleme ve lokum çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi. İşletmeci Elif Derbent, özellikle kahve yanında ikram edilmek üzere tercih edilen fıstıklı lokumların satışında ciddi artış yaşandığını belirtti. Derbent, Antep fıstığının kaliteli ve yoğun aroması nedeniyle ziyaretçilerin en çok fıstıklı lokumlara yöneldiğini ifade etti. Lokumun yanı sıra cevizli ve fıstıklı sucuk ürünlerinin de yoğun talep gördüğünü söyleyen Derbent, bayram dönemindeki satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

"Vatandaşlar daha fazla lokuma yöneliyor"

Vatandaşların yöresel lezzetlere yöneldiğini söyleyen işletmeci Derbent, "Şu an şekerleme satışlarımız oldukça yoğun. Özellikle sucuk ve lokum satışlarımızda ciddi artış var. Kahvenin yanında ikramlık olarak en çok fıstıklı lokumlar tercih ediliyor. Bunun yanında sucuk ürünlerine de yoğun ilgi gösteriliyor. Biz de müşterilerimize her zaman taze ürün sunabilmek için tezgahımızı sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle satışlarımız şu anda oldukça iyi gidiyor. Fıstık fiyatlarının yükselmesiyle birlikte lokum fiyatları da doğal olarak arttı. Ancak her bütçeye uygun ürünümüz mevcut. Lokum çeşitlerimiz 600 TL'den başlayıp 900, bin ve bin 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Şekerleme ürünlerimiz ise ortalama 500-600 TL civarında satılıyor. Eskiden klasik şekerlemeler daha çok tercih edilirken, artık vatandaşlar daha fazla lokuma yöneliyor" dedi.

Ankara'dan gelen ziyaretçi Ahmet Ayhan, Gaziantep'in yöresel ürün çeşitliliğine hayran kaldıklarını belirterek, kentteki gastronomi kültürünün oldukça zengin olduğunu ifade etti. Ziyaretçiler, özellikle Antep fıstığının yoğun aroması ve yöresel lezzetlerin kalitesinden etkilendiklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı

Mahalleyi ayağa kaldıran saldırı! Camdan molotof attı, sonrası felaket
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti

Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa'dan arayan lider kim? İşte konuşulan isim
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı