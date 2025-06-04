Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadında Yüzde 50 Düşüş Bekleniyor

Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadında Yüzde 50 Düşüş Bekleniyor
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2024 yılı hasat döneminde Gaziantep'in Araban ilçesinde, kuraklık ve dolu nedeniyle Antep fıstığı rekoltesinin yüzde 50 oranında düşmesi bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu durumun fıstık üretimini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Gaziantep'te Antep fıstığı hasadında yüzde 50 düşüş bekleniyor.

2024 yılı hasat döneminde yüksek rekolte yaşanan Gaziantep'in Araban ilçesinde bu yıl rekoltenin kuraklık ve dolu nedeniyle yüzde 50'ye düşmesi bekleniyor.

Fıstık bahçelerini yerinde inceleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "2024 yılında Antep fıstığı bahçelerinde yüksek rekolte alınırken, bu yıl rekoltenin kuraklık ve dolu nedeniyle yüzde 50 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

"Antep fıstığı yok yılında"

Altun, "Kış mevsiminde beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Bu yüzden kış ve bahar mevsiminin kurak geçmesi fıstığı olumsuz etkiledi. Bahar mevsiminde bölgede gerçekleşen dolu yağışları da fıstığı olumsuz etkiledi. 2025 yılında Antep fıstığı hasadı geçen yıla oranla yarı yarıya gerileyerek yüzde 50'ye düşecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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