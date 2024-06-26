Gaziantep Sanayisi 2023 Yılında Büyümeye Devam Ediyor

Gaziantep sanayisi tüm olumsuzluklara rağmen 2023 yılında da büyümesini sürdürdü.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İstanbul Sanayi Odası tarafından 2023 yılı verileri baz alınarak yapılan araştırmada Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren Gaziantep merkezli 29 firmayı kutladı.

"Ekonominin süper liginde 29 Gaziantepli"

Gaziantep'in, ekonominin süper ligi olarak değerlendirilen ISO 500 listesindeki firma sayısının bir önceki yıla göre 28'den 29'a çıkmasının çok değerli olduğunu ifade eden Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "Üretim, ihracat ve istihdamları ile ülke ekonomisine önemli katkıda bulunan sanayi kuruluşlarını kutluyorum. İSO 500 içerisinde en fazla firmaya sahip iller arasında Gaziantep'in 5. sırada yer alması da büyük başarıdır. Emeği geçen tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Gaziantep'ten takdire şayan başarı"

Gaziantep'in deprem başta olmak üzere birçok olumsuzluk ve dezavantaja rağmen İSO 500'deki başarısını artırdığını vurgulayan Başkan Şimşek, "Girişimci, üretken ve mücadeleci ruha sahip Gaziantep İSO 500 listesindeki başarısı ile bir kez daha farkını ortaya koymuştur. Çünkü Gaziantep'in de içinde yer aldığı bölgemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Ardından İskenderun limanında çıkan yangın ve Mersin limanında yaşanan sıkıntılar, ihracatı sekteye uğrattı. Yine Ortadoğu pazarlarındaki daralmalar en fazla bölgemizi ilgilendi. Global pazarlarda yaşanan sorunlara ek olarak bölgemizi etkileyen büyük sorunlara rağmen Gaziantep hız kesmedi. Üretim, istihdam ve ihracat gerilemek bir yana daha da arttı. Bu başarı takdire şayandır" diye konuştu. - GAZİANTEP