Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde İşçiler Zam Talepleri İçin Eylem Yaptı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde, iki bin Şireci Tekstil işçisi, şirket yönetiminin zam teklifini düşük buldu, iş bırakma eylemi yaptı. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), yapılan eylemlere destek veren sendikanın genel başkanı Mehmet Türkmen'in gözaltına alındığını duyurdu. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne sesleniyoruz; İşçilerin direnişini kırmak için patronun sözüyle hareket etmeyin. İşçilerin hak arama mücadelesinin önüne sınıf sendikacılarını gözaltına alarak geçmeye çalışmayın. Suç işlemeyin" açıklamasını yaptı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde patronların düşük zam teklifini karşı üç fabrikada bulunan 2 bin Şireci işçisi iş bırakma eylemine başladı. Şireci Tekstil patronun işçileri işten çıkarmasıyla bugün eylem BİR-TEK SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'nın katılımıyla devam etti.

BİR-TEK SEN Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkmen'in gözaltına alındığını duyurdu. Karaca ise, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şireci işçileri aldıkları karar gereği kendi fabrikalarına döndükten hemen sonra, Şireci patronunun şikayetiyle BİR TEK SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı. Mehmet Türkmen kendisinin de şikayetçi olduğunu, avukatının gelip şikayet dilekçesini vereceğini, Ahmet Şireci ile birlikte kendisinin de karakola geleceğini söylemesine rağmen yaka paça götürüldü. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne sesleniyoruz; İşçilerin direnişini kırmak için patronun sözüyle hareket etmeyin. İşçilerin hak arama mücadelesinin önüne sınıf sendikacılarını gözaltına alarak geçmeye çalışmayın. Suç işlemeyin."