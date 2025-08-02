Gaziantep'in Temmuz İhracatı 866 Milyon Doları Geçti

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, temmuz ayında Gaziantep'ten 866 milyon 199 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, temmuz ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 2,7 oranında artışla 866 milyon 199 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Ünverdi, ocak-temmuz döneminde ise Gaziantep'in ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artışla 5 milyar 715 milyon 650 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Gaziantep'in hem aylık hem dönemlik ihracatta 6'ncı sırada yer aldığını belirten Ünverdi, iç ve dış piyasada yaşanan tüm güçlüklere rağmen üreten, ihracat yapan ve alın teriyle çalışarak bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Sanayicilerin en büyük sorunu haline gelen finansman maliyetleri konusunda Merkez Bankası'nın (MB) politika faizini 46'dan 43 puana indirmesinin ardından bankacılık sektöründen de aynı refleksi göstermesini ve kolaylaştırıcı adımlar atmalarını beklediklerini dile getiren Ünverdi, "Uzun zamandır biriken sorunlarımız karşısında MB'nin aldığı bu kararın öncü olmasını ve faiz indirimlerine devam edilerek finansman maliyetlerinin düşmesi öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ticari kredi kısıtlamalarının da kaldırılmasını istiyoruz. İhracat ayağında artan maliyetler sebebiyle çok sayıda sektörde pazar kayıplarımız söz konusu ve bunu aşmak için de üretimi destekleyecek ve işletmelerimizin yükünü azaltarak daha rekabetçi olmalarına imkan sağlayacak düzenleme ve destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar arasında özellikle emek yoğun sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin yeniden uygulamaya alınması çok önemli olup üreten kesime biraz olsun nefes aldıracaktır. Aksi takdirde hem yatırımları hem de ihracat pazarlarımızı üretimin çok daha ucuza yapıldığı ülkelere kaptırma riski ile karşı karşıyayız. Alınacak tedbirler ve kolaylaştırıcı adımlarla, pazar kayıplarımızı telafi edebilecek ve ihracatımızı güçlendirebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP