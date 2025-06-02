Gaziantep'in Mayıs İhracatı 900 Milyon Doları Aştı

Gaziantep'in Mayıs İhracatı 900 Milyon Doları Aştı
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Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep'ten 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Ocak-mayıs döneminde ise ihracat 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaştı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep'ten 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Ocak-mayıs döneminde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artışla 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaştığını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında geçen yıla göre bir iş günü daha az çalışıldı. Mayıs ayında Gaziantep'ten 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldı. Gaziantep, hem aylık hem dönem ihracatında 6'ncı sıradaki yerini koruyor. Bu rakamlara ulaşılmasındaki büyük özverilerinden dolayı sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi
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