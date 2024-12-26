Gaziantep Ayakkabı Terlik OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Müteşebbis Heyet Başkanı ve Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ve müteşebbis heyet üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda OSB kamulaştırma çalışmaları, alt ve üst yapı projelerinin ilerleme süreci, hafriyat çalışmalarının mevcut durumu, ilave alan ve kredi kullanımı konularında bakanlıklarla yapılan görüşmeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Müteşebbis Heyet Başkanı ve Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, yapılan çalışmaların, bölgenin sanayi yatırımlarına daha fazla alan sağlama noktasında kritik önem taşıdığını vurgulayarak alt ve üst yapı projelerindeki ilerlemesi, eksikliklerin giderilmesi ve çalışmaların hızlandırılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat da konuşmasında, "Bölgenin Gaziantep ekonomisine sağlayacağı katkıyı artırmak adına çalışmalarımıza hız kesemden devam ediyoruz. Ayakkabı ve Terlik sektörümüzün küresel pazarlara entegre olmasında OSB'mizin çok büyük bir katkısı olacak. Bu bilinçle bölgemizde faaliyet gösterecek olan sanayicilerimizin rekabet avantajlarını korumaları, daha üst seviyelere taşımaları ve uygun koşullarda üretim yapmaları adına büyük bir özveri ile çalışıyoruz" dedi.

Heyete Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin son durumu hakkında bilgiler de veren Ali Özpolat, "88 hektarlık alanda inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yollarımızın yüzde 92'si tamamlanmış olup yıl sonuna kadar tüm yolların bitirilmesini hedeflemekteyiz. İlave sanayi alanı olarak belirlenen bölgenin mülkiyetinin Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'ye kazandırılması ve kredi kullanımı noktasında bakanlıklarımız ile görüşmelerimiz de devam ediyor" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP