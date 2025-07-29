Gayrimenkul Sertifikalarında Fiyat Marjı Yüzde 5'e İndirildi

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Borsa İstanbul, gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldüğünü açıkladı. Bu değişikliğin detaylarına Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.

Borsa İstanbul, gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı değişikliği konusunda açıklama yaptı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan açıklamaya göre, pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacak.

Açıklamada, "Değişikliğin yer aldığı Pay Piyasası Prosedürü'ne Borsamız kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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