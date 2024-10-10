Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması Sonuçlandı

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla GYODER ve İAV işbirliğinde, Rönesans Gayrimenkul ve Servotel sponsorluğunda düzenlenen Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması'nın ikincisi sonuçlandı.

Yarışmanın kazananları ödül töreninde açıklandı. Yarışmanın birincisi "Türkiye'de Faiz Politikalarının Konut Talebine Olan Etkileri: Bir Uygulama" başlıklı doktora tezi ile Kemal Serdar Yılmaz olurken, Sibel Canaz Sevgen, "Kitlesel Değerlemede Makine Öğrenme Algoritmaları" doktora teziyle ikinci, Zehra Çelik, "Türkiye'deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performansında Çeşitlendirme Etkisi" başlıklı yüksek lisans tezi ile üçüncü oldu.

Jüri özel ödülünün sahibi ise "Düzce İçin Bir Eşik Olarak Deprem: Merkezdeki Konutların Tipomorfolojik Dönüşümü" başlıklı yüksek lisans tezi ile Nisa Nur Özkan oldu.

Lisansüstü tezlerde dereceye giren eserlerin her birine 20 bin lira nakit, doktora tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine 30 bin lira nakit ödül verildi. Ödüllü tezler, ayrıca basılı hale getirilerek iş dünyasına, ilgili üniversitelere ve kütüphanelere ulaştırılacak.

İstanbul Üniversitesi ile protokol imzalandı

Ödül töreninin ardından GYODER, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile eğitim, araştırma, profesyonel gelişim ve diğer akademik faaliyetler alanında işbirliği yapmak üzere bir protokol imzaladı.

Buna göre işbirliği kapsamında GYODER ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ortaklığında özellikle gayrimenkul finansmanı, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yönetimi, tesis yönetimi, inşaat muhasebesi sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, gayrimenkul okul yazarlığı, kentsel dönüşüm ve değerleme gibi alanlarda ortak eğitim programları, seminerler, paneller, sempozyumlar, atölye çalışmaları ve uzmanlık kursları düzenlenecek.

Protokol kapsamında tezli ve tezsiz lisansüstü programı planlaması ve ortak sertifika programlarının geliştirmesi de hedefleniyor. Ayrıca Enstitü ve GYODER işbirliği sayesinde GYODER Gayrimenkul Akademisi de önümüzdeki dönemde yeni projelere imza atacak.

"Akademik çalışmaları destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, eğitim ve akademik çalışmaların sektörün geleceğine ışık tutacak en önemli araçlar olduğunu belirtti.

Çekici, şunları kaydetti:

"GYODER olarak hem İAV ile gerçekleştirdiğimiz Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması ile genç akademisyenleri ve bilim insanlarını destekliyor hem de İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile imzaladığımız protokol kapsamında sektörümüzün bilgi birikimini artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlayacak bilimsel verilerin üretilmesi ve bu verilerin sektörel uygulamalara ışık tutacak şekilde paylaşılmasıdır. Gelecek nesillere daha sağlam bir zemin bırakmak için eğitim ve bilgi paylaşımını her zaman öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz."

GYODER, İAV ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile gerçekleştirdiği işbirlikleri sayesinde, gayrimenkul sektörünün bilgi birikimini artırmaya ve sektör profesyonellerinin eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam etmeyi hedefliyor.