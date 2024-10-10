Üye Girişi
Haberler

Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması Sonuçlandı

Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması Sonuçlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GYODER ve İAV işbirliği ile düzenlenen Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması'nın kazananları açıklandı. Ödül töreninde ödül alan eserler, gayrimenkul alanında akademik çalışmaların desteklenmesi hedefiyle ödüllendirildi. Ayrıca, GYODER ve İstanbul Üniversitesi arasında yeni işbirlikleri geliştirileceği duyuruldu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen "Lisansüstü Gayrimenkul Tez Ödülleri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla GYODER ve İAV işbirliğinde, Rönesans Gayrimenkul ve Servotel sponsorluğunda düzenlenen Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması'nın ikincisi sonuçlandı.

Yarışmanın kazananları ödül töreninde açıklandı. Yarışmanın birincisi "Türkiye'de Faiz Politikalarının Konut Talebine Olan Etkileri: Bir Uygulama" başlıklı doktora tezi ile Kemal Serdar Yılmaz olurken, Sibel Canaz Sevgen, "Kitlesel Değerlemede Makine Öğrenme Algoritmaları" doktora teziyle ikinci, Zehra Çelik, "Türkiye'deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Performansında Çeşitlendirme Etkisi" başlıklı yüksek lisans tezi ile üçüncü oldu.

Jüri özel ödülünün sahibi ise "Düzce İçin Bir Eşik Olarak Deprem: Merkezdeki Konutların Tipomorfolojik Dönüşümü" başlıklı yüksek lisans tezi ile Nisa Nur Özkan oldu.

Lisansüstü tezlerde dereceye giren eserlerin her birine 20 bin lira nakit, doktora tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine 30 bin lira nakit ödül verildi. Ödüllü tezler, ayrıca basılı hale getirilerek iş dünyasına, ilgili üniversitelere ve kütüphanelere ulaştırılacak.

İstanbul Üniversitesi ile protokol imzalandı

Ödül töreninin ardından GYODER, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile eğitim, araştırma, profesyonel gelişim ve diğer akademik faaliyetler alanında işbirliği yapmak üzere bir protokol imzaladı.

Buna göre işbirliği kapsamında GYODER ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ortaklığında özellikle gayrimenkul finansmanı, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yönetimi, tesis yönetimi, inşaat muhasebesi sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, gayrimenkul okul yazarlığı, kentsel dönüşüm ve değerleme gibi alanlarda ortak eğitim programları, seminerler, paneller, sempozyumlar, atölye çalışmaları ve uzmanlık kursları düzenlenecek.

Protokol kapsamında tezli ve tezsiz lisansüstü programı planlaması ve ortak sertifika programlarının geliştirmesi de hedefleniyor. Ayrıca Enstitü ve GYODER işbirliği sayesinde GYODER Gayrimenkul Akademisi de önümüzdeki dönemde yeni projelere imza atacak.

"Akademik çalışmaları destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, eğitim ve akademik çalışmaların sektörün geleceğine ışık tutacak en önemli araçlar olduğunu belirtti.

Çekici, şunları kaydetti:

"GYODER olarak hem İAV ile gerçekleştirdiğimiz Gayrimenkul Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması ile genç akademisyenleri ve bilim insanlarını destekliyor hem de İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile imzaladığımız protokol kapsamında sektörümüzün bilgi birikimini artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlayacak bilimsel verilerin üretilmesi ve bu verilerin sektörel uygulamalara ışık tutacak şekilde paylaşılmasıdır. Gelecek nesillere daha sağlam bir zemin bırakmak için eğitim ve bilgi paylaşımını her zaman öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz."

GYODER, İAV ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile gerçekleştirdiği işbirlikleri sayesinde, gayrimenkul sektörünün bilgi birikimini artırmaya ve sektör profesyonellerinin eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Eğitim

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması! Bakanlığı suçladılar

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.