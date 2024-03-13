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Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı

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Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı internet sitelerinde yer alan habere ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İddialar doğru değildir. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan " Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiası büyük ses getirdi.

DEZENFORMASYONA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya üzerinde de bir çok hesap tarafından paylaşılan habere ilişkin açıklamada bulundu.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

Kurumun X hesabından yapılan paylaşımda "'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiası doğru değildir.

"EKONOMİ PROGRAMI KARARLILIKLA SÜRMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

"SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."

Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı

Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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