Gastronomi kentinde salçalık biber tezgahlarda yerini aldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yemeklerin vazgeçilmez lezzeti olan salçalık biber, satışı başladı.

İslahiye'de her yıl Eylül ayında satışına başlanan salçalık tatlı biber tezgahtaki yerini aldı. İlçede kurulan çarşamba pazarında salçalık kırmızı biberler tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 8 lira 50 kuruştan satın alınan biberler, ev hanımları tarafından evlerde temizlenip salça yapılıyor. Temizlenip tohumlarından ayıklanan biberler salça yapılarak mutfaklardaki yerini alıyor. Salçalık biber satıcısı Ökkeş Barak, Bursa'dan ilçeye 25 ton biber getirdiklerini söyledi. Salçalık biberlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Barak, "9'uncu aydan 11'inci aya kadar tatlı ve acı biber olarak bulunabilir. 100 kilo biberden 15 ile 20 kilo salça elde ediliyor" dedi.

Salçalık biber alan Mehmet Vuranoğlu, salçanın yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu ve her yıl biber alarak salça yaptıklarını söyledi.

Biber satış alanındaki tezgahlarda zabıta ekiplerinin sık sık kilo denetimi yaptığı görüldü. - GAZİANTEP