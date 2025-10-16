Haberler

Gastroenteroloji Uzmanı Uyardı: İşlenmiş Gıdalar Sağlığımızı Tehdit Ediyor
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, katkı maddeleri, pestisitler ve ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Sağlıklı beslenme için organik ve az işlenmiş gıdaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, katkı maddeleri, pestisitler ve ultra işlenmiş gıdaların sağlık için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda karaciğer yağlanması, tansiyon ve kalp damar hastalıklarındaki artışın ardında işlenmiş gıdalar önemli rol oynuyor.

Açıklamada 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla görüşlerine yer verilen Göral, katkı maddeleri ve pestisitlerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Gıdaların üretimden sofraya kadar mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel kirlenmeden uzakta tutulması gerektiğini vurgulayan Göral, "Ancak günümüzde katkı maddeleri, pestisitler ve ultra işlenmiş gıdalar sağlığımız için ciddi tehdit oluşturuyor. Doğal, temiz ve organik gıdaların tercih edilmesi, hem sindirim sistemini hem de genel vücut dengesini korumada büyük rol oynar." ifadelerini kullandı.

Göral, işlenmiş ve katkı maddesi içeren gıdaların son yıllarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını aktararak, "Bazı gıdaların uzun süre bozulmaması için kullanılan katkı maddeleri karaciğer yağlanması, tansiyon yüksekliği, damar hastalıkları ve mikrobiyotada bozulmalara neden olabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca doğal ve az işlenmiş gıdaları tercih etmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Meyve ve sebzelerin ilaçlama nedeniyle kimyasal kalıntılar içerebileceğini belirten Göral, bu ürünleri tüketmeden önce bol suyla, gerekirse karbonatla yıkamak gerektiğini, pestisit etkisinin haftalarca sürebilmesi nedeniyle organik ve yerel ürün tercih edilmesinin en doğru yaklaşım olacağını vurguladı.

Göral, evde gıda hazırlarken hijyene önem verilmesi gerektiğine değinerek, "Ellerin, kullanılan bıçak ve kesme tahtalarının temiz olması gerekir. Pişirilen gıdalar buzdolabında saklanmalı, tekrar tekrar ısıtılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
