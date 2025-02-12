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Garanti BBVA Veri Merkezi, Tier IV Gold Sertifikası'nı Yeniledi

Garanti BBVA Veri Merkezi, Tier IV Gold Sertifikası'nı Yeniledi
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Garanti BBVA, Uptime Institute tarafından verilen Tier IV Gold Sertifikası'nı bir kez daha alarak, dünyada bu belgeye sahip 24 veri merkezinden biri oldu. Sertifika, bankanın veri merkezi altyapısında yüksek güvenlik, operasyonel süreklilik ve sürdürülebilirlik standartlarını sağladığını tescil ediyor.

Garanti BBVA Veri Merkezi, Tier IV Gold Sertifikası'nı bir kez daha alarak dünyada bu belgeye sahip 24 veri merkezinden biri oldu.

Teknolojiye yaptığı yatırımlarla bankacılık sektörünün öncü kurumlarından olan Garanti BBVA, Uptime Institute tarafından dünya çapında veri merkezi altyapıları için verilen en yüksek seviyedeki sertifika olan Tier IV Certification of Operational Sustainability - Gold (TCOS) sertifikasını bir kez daha alarak, dünyada bu belgeye sahip 24 veri merkezinden biri oldu. Bankanın bu sertifikayı almasında veri merkezi altyapısında sektörün en yüksek standartlarını uygulaması, veri güvenliği, operasyonel süreklilik ve yüksek erişilebilirlik konularına verdiği önem etkili oldu.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu, "Garanti BBVA'nın bugün sektöründe fark oluşturan bir banka olmasında 26 yıldır teknolojiye, operasyonel mükemmelliğe yönelik yaptığı yatırımların ve adeta teknoloji fabrikası gibi hizmet veren Garanti BBVA Teknoloji'nin büyük katkısı var. Bunun bir yansıması olarak, veri merkezi teknik altyapımızın eriştiği olgunluğu en iyi yansıtan, uluslararası geçerliliği olan ve en üst düzeyde tescillenmiş Tier IV Gold - Operasyonel Sürdürülebilirlik Sertifikası'nı yenilemekten gurur duyuyoruz. Bu sertifika, veri merkezimizin en yüksek güvenlik, tüm altyapıda tam bağımsız yedeklilik ve iş sürekliliği standartlarını karşılayarak, bankacılık IT operasyonlarımızın yüksek kalite standardıyla sürdürüldüğünü tescil etmesi açısından da çok kıymetli. Aynı zamanda veri merkezimiz yüksek enerji verimliliği sağlayarak, çevresel etkiyi de azaltması açısından sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada da önemli katkılar sağlıyor. Banka olarak müşterilerimize en iyi, 7/24 kesintisiz ve yüksek güvenlikli bir sistem sunmanın yolunun en yüksek standartlara sahip kusursuz bir altyapıdan geçtiğine inanıyor, bu anlayışla teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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