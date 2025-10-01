Garanti BBVA, Sürdürülebilirlik Kredisi'ni Dijital Kanallara Taşıdı

GARANTİ BBVA, mobil ve internet bankacılığı üzerinden Sürdürülebilirlik Kredisi işlemlerinin tamamlanabileceğini duyurdu. Böylelikle tüzel ve şahıs firmaları sürdürülebilir yatırımları için ihtiyaç duydukları krediyi şubeye gitmeden, dijital kanallardan kullanabilecek.

Garanti BBVA, yalnızca şubeden yapılabilen işlemleri dijitale taşımaya devam ediyor. Banka şubelerinden gerçekleştirilebilen Sürdürülebilirlik Kredisi başvuru ve kullanım süreçleri dijitalleştirildi. Bundan böyle Garanti BBVA'nın tüzel müşterileri, şubeye gitmeden, Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı aracılığıyla sürdürülebilirlik odaklı yatırımları için hızlı ve kolay bir şekilde kredi kullanabilecek.

ÇEVREYE VE İŞ SÜREÇLERİNE KATKI

Garanti BBVA, dijitalleşme yatırımları sayesinde müşterilerinin iş süreçlerini basitleştirirken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamayı hedefliyor. Böylece şirketler, karbon salımlarını azaltma, enerji verimliliğini artırma ve çevresel dönüşüm yatırımlarını hayata geçirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynağa çok daha hızlı erişebilecek. Kredi sürecinin dijitalleşmesi, zamandan ve operasyonel maliyetlerden tasarruf sağlarken, kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunacak.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDA İLK ADIMDAN İTİBAREN MÜŞTERİMİZE EŞLİK EDİYORUZ'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Garanti BBVA olarak uzun yıllardır sürdürülebilir finansman alanında öncü adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğunda ilk adımdan itibaren müşterilerimize eşlik ediyoruz. Yeşil/sosyal kredilerden çevreci taşıt kredilerine, sürdürülebilir tahvillerden, çevresel ve sosyal yatırımlarda aktif danışmanlık hizmetlerine ve su verimliliğiyle ilgili projelere yönelik 'mavi finans' araçlarına kadar pek çok sürdürülebilir finansman ürünü sunuyoruz. Müşterilerimizin karbon emisyonlarını azaltmalarına, enerji verimliliği yatırımlarına ve çevresel dönüşümlerine finansman sağlamak önceliklerimizden biri. Şimdi Sürdürülebilirlik Kredisi'ni dijital kanallarımıza taşıyarak hem erişimi kolaylaştırıyor hem de hız ve verimlilik sağlıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin iş süreçlerini basitleştirirken onların sürdürülebilirlik yolculuklarına destek olmak. 'Birlikte Yaparız' anlayışımızla, Türkiye'nin düşük karbonlu ve kapsayıcı bir geleceğe geçişinde sektörümüzde öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz."

SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR İÇİN AVANTAJLI FAİZ ORANLARI

Garanti BBVA'nın Sürdürülebilirlik Kredisi, müşterilerin sürdürülebilir yatırımlarını desteklemek üzere avantajlı faiz oranlarıyla sunuluyor. İşletmeler, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal sermayenin korunması, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve su verimliliği yatırımları ile sosyal altyapıların geliştirilmesi, toplumsal eşitliğin ve finansal kapsayıcılığın artırılması alanındaki projelerinde bu kaynaktan faydalanabiliyor. Krediden yararlanmak isteyen tüzel ve şahıs firmalarının, sürdürülebilirlik yatırımlarına ilişkin harcamalarını fatura karşılığında belgelemesi gerekiyor. Böylece sağlanan finansmanın gerçekten sürdürülebilir projelere yönlendirildiği güvence altına alınmış oluyor. Kredi tutarı, alacaklının değil doğrudan krediyi kullanan müşterinin hesabına yatırılıyor.

2029 SONUNA KADAR 3,1 TRİLYON TL YENİ KAYNAK

Bankacılık sektöründe sürdürülebilir dönüşümün öncüsü Garanti BBVA, 2018–2025 dönemi için belirlediği 400 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini, 2025'in ilk yarısında tamamladı. Bu başarının ardından banka, 2018–2029 yıllarını kapsayan yeni hedefini 3,5 trilyon TL olarak açıkladı. Böylece 2025'in ikinci yarısından 2029 sonuna kadar yaklaşık 3,1 trilyon TL'lik yeni kaynak sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilecek.