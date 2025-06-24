Garanti BBVA, Sürdürülebilir Finansman Hedefini 3,5 Trilyon TL Olarak Güncelledi

GARANTİ BBVA, 2018–2025 dönemi için belirlediği 400 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini, bu yılın ilk yarısında tamamladı. Banka, 2018–2029 yıllarını kapsayan yeni hedefini 3,5 trilyon TL olarak açıkladı. Böylece 2025'in ikinci yarısından 2029 sonuna kadar yaklaşık 3,1 trilyon TL'lik yeni kaynak sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilecek.

Garanti BBVA bu taahhütle; iklim değişikliğiyle mücadele, doğal sermayenin korunması, döngüsel ekonomi, sosyal kalkınma ve finansal kapsayıcılık alanlarında etki yaratmayı amaçlıyor. Banka 2018 yılında duyurduğu 400 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini 2025'in ilk 5 ayında tamamlayarak, 2018–2029 yıllarını kapsayan yeni hedefini 3,5 trilyon TL olarak açıkladı.

2025'in ikinci yarısından 2029'a kadar olan yeni dönemde, yaklaşık 3,1 trilyon TL'lik ek kaynak; iklim değişikliğiyle mücadele, doğal sermayenin korunması, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve su verimliliği yatırımları ile sosyal altyapıların geliştirilmesi, toplumsal eşitliğin ve finansal kapsayıcılığın artırılması alanındaki projelere aktarılacak.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2025'in ilk 5 ayında yıl sonu hedefine ulaşıldığını belirtti. Bu performansta, sürdürülebilirliği stratejik öncelik haline getirmelerinin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Akten, yeşil sosyal kredilerden çevreci taşıt kredilerine, sürdürülebilir tahvillerden, çevresel ve sosyal yatırımlarda aktif danışmanlık hizmetlerine ve su verimliliğiyle ilgili projelere yönelik 'mavi finans' araçlarına kadar pek çok sürdürülebilir finansman ürününü müşterilere sunduklarının altını çizdi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN SAĞLAMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ'

Mahmut Akten, yeni taahhüdü ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Şimdi, bu başarıyı daha ileri taşıyarak 2029 yılı sonuna kadar 3,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu yeni hedef, yalnızca hacim açısından değil, sürdürülebilir finansman hızımız açısından da çarpıcı bir sıçrama anlamına geliyor. 2025'in ikinci yarısından 2029 sonuna kadar yaklaşık 3,1 trilyon TL'lik yeni kaynağı sürdürülebilir yatırımlara yönlendireceğiz. Bu taahhüdün büyüklüğü, Türkiye'nin düşük karbonlu ve kapsayıcı bir geleceğe geçişinde Garanti BBVA'nın giderek daha da etkin bir rol üstleneceğini gösteriyor. Yalnızca bugünü değil; gelecek nesilleri de güvence altına alacak yatırımlara kaynak sağlayarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'deki dönüşüme liderlik ederken, BBVA Grubu'nun küresel sürdürülebilirlik hedeflerine de her yıl daha büyük ve anlamlı katkı sunmaktan gurur duyuyoruz."

BBVA GRUBU'NUN KÜRESEL TAAHHÜDÜ 1 TRİLYON EURO

Garanti BBVA'nın ana hissedarı BBVA Grubu, 2018-2025 yılları için ilk etapta 100 milyar euro sürdürülebilir finansman hedefi koymuştu. Hedef önce 300 milyar euroya çıkarıldı ve 2024 yılı sonunda tamamlandı. Grup şimdi, 2025–2029 dönemi için 700 milyar euroluk yeni taahhütle toplam hedefini 1 trilyon euroya yükseltti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2025'in ilk dört ayında BBVA Grubu'nun sağladığı toplam sürdürülebilir finansmanın yaklaşık 140 milyar TL'si Garanti BBVA tarafından sağlandı. Bu rakamla Türkiye'nin BBVA Grubu içindeki payı sürdürülebilir finansman rakamların raporlanmaya başlandığı 2018 yıllarındaki yüzde 3 seviyesinden bugün yüzde 9'a yükselmiş durumda.

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman süreçlerini uluslararası düzeyde şeffaflık ve kapsayıcılığı esas alan kriterler doğrultusunda yürütüyor. Bu kapsamda, ana hissedarı BBVA Grubu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği çevre taksonomisi ile iyi uygulama örneklerine uyumu, bağımsız denetim kuruluşu DNV tarafından değerlendirilen BBVA Sürdürülebilir Faaliyetlerin Yönlendirilmesi Rehberi'ni (Business Channelling Guide) esas alıyor.