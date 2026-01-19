Haberler

Garanti BBVA Portföy yatırım fonlarında 1 trilyon TL eşiğini aştı

Garanti BBVA Portföy, 15 Ocak 2026 itibarıyla yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 1 trilyon TL'yi geçtiğini açıkladı. Genel Müdür Mahmut Akten, bu başarının yatırımcı güveninin ve güçlü portföy yönetiminin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Garanti BBVA Portföy, yatırım fonlarında ulaştığı ölçekle sektörde önemli bir kilometre taşına daha imza attığını duyurdu. 15 Ocak 2026 tarihli TEFAS verilerine göre, Garanti BBVA Portföy'ün yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 1 trilyon TL büyüklük eşiğini aştı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Garanti BBVA Portföy'ün yatırım fonlarında 1 trilyon TL'yi aşan büyüklüğe ulaşmasını, yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin ve uzun vadeli değer oluşturma odağımızın somut bir göstergesi ve sonucu olarak görüyoruz. Aktif ve disiplinli portföy yönetimi anlayışıyla, farklı piyasa koşullarında yatırımcılarımızın birikimlerini uzmanlıkla yöneten bir yapı inşa ettik. Güçlü sermaye yapımız, insan kaynağımız ve kurumsal yönetimimizle, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı ve yatırımcılarımız için özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
