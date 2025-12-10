Haberler

Garanti BBVA, 'Kredi Koçum' hizmetini mobil uygulamada hayata geçirdi

Garanti BBVA, 'Kredi Koçum' hizmetini mobil uygulamada hayata geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA, mobil uygulamasında 'Kredi Koçum' adlı yeni hizmeti tanıttı. Bu özellik, müşterilere finansal durumlarını yönetmeleri için pratik tavsiyeler sunarak, kişiye özel kredi ve limit teklifleri gösteriyor. Ayrıca, kredi notu hesaplaması gibi konularda bilgi sağlayarak finansal alışkanlıkları güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Garanti BBVA, müşterilerinin finansal durumlarını daha iyi yönetebilmeleri ve geleceğe daha hazırlıklı olmalarını desteklemek için geliştirdiği yeni 'Kredi Koçum' özelliğini Garanti BBVA Mobil'de hayata geçirdi.

Garanti BBVA, 'Kredi Koçum' hizmetini mobil uygulamada hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, mobil uygulamada 'Durumum' alanında yer alan Kredi Koçum; ödeme takvimini düzenli takip etmek, kişisel bilgileri güncel tutmak gibi finansal davranışları iyileştirici pratik tavsiyeler sunarken, kişiye özel hesaplanan kredi, avans hesap ve kredi kartı hızlı limit tekliflerini de bir arada gösteriyor. Bu sayede müşteriler, finansal alışkanlıklarını güçlendirirken aynı zamanda ileride doğabilecek ihtiyaçları için daha sağlam bir finansal temel oluşturabiliyor. Ayrıca Faydalı Bilgiler bölümünde kredi notunun nasıl hesaplandığı, nakit avans ve kredi arasındaki fark gibi merak edilen konular hakkında sade ve anlaşılır bilgilere ulaşmak mümkün. Tüm bu özellikler sayesinde banka müşterileri, finansal durumlarını yakından takip ederek kişiye özel tavsiyelerle geleceğe daha hazırlıklı hale geliyor. Kredi Koçum özelliği ile kredi ve kredi kartı ihtiyaçlarına rehberlik eden banka, herkesin finansal yolculuğunda yanında olmayı ve sürekli gelişen bir deneyim sunmayı hedefleyerek, müşterilerinin finansal durumlarını destekleyen yeni ve faydalı özellikler eklemeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Alev alev yanan fabrika küle döndü! Biri bitmeden diğeri başladı

Dev fabrika küle dönerken bölgede bir yangın daha başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
title