Garanti BBVA, 'Kredi Koçum' hizmetini mobil uygulamada hayata geçirdi

Garanti BBVA, müşterilerinin finansal durumlarını daha iyi yönetebilmeleri ve geleceğe daha hazırlıklı olmalarını desteklemek için geliştirdiği yeni 'Kredi Koçum' özelliğini Garanti BBVA Mobil'de hayata geçirdi.

Garanti BBVA, 'Kredi Koçum' hizmetini mobil uygulamada hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, mobil uygulamada 'Durumum' alanında yer alan Kredi Koçum; ödeme takvimini düzenli takip etmek, kişisel bilgileri güncel tutmak gibi finansal davranışları iyileştirici pratik tavsiyeler sunarken, kişiye özel hesaplanan kredi, avans hesap ve kredi kartı hızlı limit tekliflerini de bir arada gösteriyor. Bu sayede müşteriler, finansal alışkanlıklarını güçlendirirken aynı zamanda ileride doğabilecek ihtiyaçları için daha sağlam bir finansal temel oluşturabiliyor. Ayrıca Faydalı Bilgiler bölümünde kredi notunun nasıl hesaplandığı, nakit avans ve kredi arasındaki fark gibi merak edilen konular hakkında sade ve anlaşılır bilgilere ulaşmak mümkün. Tüm bu özellikler sayesinde banka müşterileri, finansal durumlarını yakından takip ederek kişiye özel tavsiyelerle geleceğe daha hazırlıklı hale geliyor. Kredi Koçum özelliği ile kredi ve kredi kartı ihtiyaçlarına rehberlik eden banka, herkesin finansal yolculuğunda yanında olmayı ve sürekli gelişen bir deneyim sunmayı hedefleyerek, müşterilerinin finansal durumlarını destekleyen yeni ve faydalı özellikler eklemeye devam edecek. - İSTANBUL