Garanti BBVA, hisselerini satmayacak

Garanti BBVA, bazı medya kuruluşlarında "BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağı" yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bankadan Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamının BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır." ifadelerine yer verildi.