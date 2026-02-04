Garanti BBVA'dan atık malzemelerle geliştirilen sürdürülebilir

Garanti BBVA, tamamı atık ve hurdadan üretilmiş malzemelerle giydirilen ve enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ATM geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik, iş yapış biçimlerini kökten dönüştüren bir zorunluluk haline gelirken, Garanti BBVA bu dönüşümü yalnızca stratejileriyle değil, kurum kültüründen beslenen yenilikçi fikirlerle destekliyor. Söz konusu yaklaşımın somut örneklerinden biri, Kadıköy'deki Erenköy şubesine yerleştirilen özel tasarımlı ATM oldu.

Garanti BBVA çalışanının küçük bir fikriyle başlayan anlamlı dönüşüm hikayesinin ürünü olan ve enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan alan ATM, tamamı atık ve hurdadan üretilmiş malzemelerle giydirildi.

ATM'nin kabini, bankanın farklı şube ve merkezlerinden toplanan atık ve hurdalardan elde edilen malzemelerle hazırlandı. Yüzeyinin yüzde 83'ü metal ve elektronik atıklardan, yüzde 8'i dönüştürülmüş kağıt ve kartondan, yüzde 4'ü ise dönüştürülmüş plastikten oluşuyor.

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen özel ATM projesi, sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Proje ile atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken maddeler değil, doğru fikirlerle yeni ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülebileceği vurgulanıyor.

Banka, bu projeyle sürdürülebilirlik, teknoloji ve insan yaratıcılığının birlikte ele alındığında anlamlı bir etki oluşturabileceğine dikkati çekiyor.

Sembolik bir örnek olarak hayata geçirilen ATM'nin, ilerleyen dönemde daha sürdürülebilir şubeler, daha verimli teknolojiler ve daha kapsayıcı iş modelleri için ilham kaynağı olması hedefleniyor.

"ATM projesinin en kıymetli yanı, bir çalışanımızın fikriyle başlamış olması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, Garanti BBVA'da sürdürülebilirliğin stratejik bir hedefin ötesinde değerlendirildiğini belirtti.

Firuzbay, banka olarak sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerine yerleşmiş bir yaklaşım olarak ele aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ATM projesinin en kıymetli yanı, bir çalışanımızın fikriyle başlamış olması. Yeniliğin, işin içinde olup, merak ve cesaretle deneyen ekiplerle büyüdüğüne inanıyoruz. Çalışanlarımıza fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri ve denemekten çekinmeyecekleri bir alan açtığınızda, inovasyon da doğal biçimde gelişiyor. Bu proje de, Garanti BBVA'da insan odağını, yaratıcılığı ve sürdürülebilirliği bir araya getiren kurum kültürümüzün güçlü bir yansımasıdır."