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Garanti BBVA'da Üst Düzey Görev Değişikliği

Garanti BBVA'da Üst Düzey Görev Değişikliği
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Garanti BBVA'nın Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer görevinden ayrıldı. Bu görevi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürü Sinem Edige devralacak. Edige, 1996'dan bu yana bankada çeşitli görevlerde bulunuyor.

Garanti BBVA'da Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Çağrı Süzer görevinden ayrılırken, bu görevi, halen bankanın iştiraki Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yürüten Sinem Edige devralacak.

Garanti BBVA'nın üst yönetiminde değişiklik gerçekleşti. Bankada 2013 yılından bu yana farklı görevlerde bulunan ve en son Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Çağrı Süzer görevinden ayrılırken, bu görevi, halen bankanın iştiraki Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yürüten Sinem Edige devralacak. Sinem Edige, BDDK'dan gerekli onayların tamamlanmasını takiben yeni görevine başlayacak.

Verilen bilgiye göre, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sinem Edige, aynı yıl Garanti BBVA Hazine Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 2003 - 2006 yılları arasında ise Hazine Müdürlüğü'nde Yönetici olarak görevine devam eden Edige, 2006 - 2009 arasında Garanti BBVA Portföy Yatırım Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2009 - 2012 yılları arasında, Garanti BBVA Portföy Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012 - 2021 döneminde Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü olarak çalıştıktan sonra, Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü olarak atandı. Ekim 2023'ten bu yana da Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürüyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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