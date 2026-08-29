Haberler

GAP ile Şanlıurfa'da tarım dönüştü: Ürün çeşitliliği arttı

GAP ile Şanlıurfa'da tarım dönüştü: Ürün çeşitliliği arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAP sulama yatırımlarıyla Şanlıurfa'da kuru tarımdan sulu tarıma geçildi. Pamuk, buğday ve mısırın yanı sıra ayçiçeği, çeltik, sebze ve meyve gibi alternatif ürünler yetiştirilmeye başlandı. Çiftçiler suyla gelen bereketle ürün desenini genişletti, verim ve çeşitlilik arttı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulama yatırımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte Şanlıurfa'da tarımsal üretimde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Sulama suyunun toprakla buluşması, yıllarca kuru tarım yapılan geniş arazileri üretime kazandırırken, kent genelinde ürün çeşitliliğinin de artmasını sağlıyor.

Geçmişte ağırlıklı olarak kuru tarıma dayalı üretimin gerçekleştirildiği bölgelerde bugün pamuk, mısır, buğday ve mercimeğin yanı sıra yerfıstığı, ayçiçeği, çeltik, sarımsak, sebze ve farklı meyve türleri de yetiştiriliyor. Özellikle sulama imkanlarının gelişmesiyle birlikte çiftçiler, alternatif ürünlere yönelerek tarımsal üretimde daha geniş bir ürün desenine ulaşabiliyor.

Suyla gelen bereket, ürün desenini değiştirdi

GAP sulama projelerinin devreye alınmasıyla birlikte Şanlıurfa'daki ovalarda tarımsal üretimin niteliğinde önemli değişiklikler yaşandı. Su kaynaklarına erişimin artması, çiftçilerin yalnızca geleneksel ürünlerle sınırlı kalmadan farklı ve katma değeri yüksek ürünleri değerlendirmesine imkan sağladı.

Suyun gelmesiyle birlikte bereket arttı

Yılda birden fazla ürün ektiklerini belirten ayçiçeği üreticisi Abdurrahman Kiper, "Burası önceden buğdaydı. Buğdaydan sonra mısır ektik, sonra da ayçiçeği ektik. Su geldikten sonra böyle oldu. Mısırda kar oranı düşük olduğu için biz de ayçiçeği ekmeye karar verdik" dedi.

Farklı ürünler görmek mümkün

Bölgede yaşanan tarımsal dönüşümü değerlendiren Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Gördüğümüz arazide ayçiçeği tarımı yapılıyor. Buraya 2014 yılından beri, GAP sulama suyu bırakıldıktan sonra ürün deseni de değişti. Daha önde buğday, mısır ve pamuk tarımı yapan üreticiler şu anda ayçiçeği tarımı yapıyor. Biz de burada inceleme yapıyoruz. Çekirdeklik ve yağlık ayçiçeği tarımı yapılıyor. Suruç Ovasında GAP sulamasıyla beraber bundan sonra farklı ürün çeşitlerine denk gelebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Nijer'in başkentinde silah ve patlama sesleri! Askeri araçlar sokaklara indi

Tanklar sokaklara indi! Ülkenin başkenti karıştı
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

Aziz başkana yapılan tezahüratı gören herkesin aklına Ali Koç geldi
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil