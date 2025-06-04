GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Kurban Bayramı Kutlama Mesajı
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların toplumsal barışa ve kardeşliğe katkı sağladığını vurguladı. Bayramın önemine dikkat çeken Şimşek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların toplumsal barışa ve kardeşliğe katkı sağladığını ifade eden Başkan Şimşek, bayram sevincinin toplumun tüm kesimleri tarafından en üst düzeyde yaşanmasının önemine dikkat çekerek, "Millet olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğin, aile ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesiledir. Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Kurban Bayramıyla oluşan manevi iklimin tüm milletimizi kucaklamasını, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla paylaşma kültürümüzü artırmasını diliyorum" dedi.

Kurban Bayramının anlamına uygun olarak kutlanmasının önemine de vurgu yapan Başkan Cengiz Şimşek, "Bayramda küskünlüklerin ve dargınlıkların sona erdirilmesi, dost, akraba, hasta ve kimsesizlerin ziyaret edilerek gönüllerinin alınması ve bilhassa çocukların sevindirilmesi bayramın özüne uygun olarak kutlanması açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

Günümüzde başta Filistin olmak üzere dünyanın bir çok coğrafyasında kan ve göz yaşının akmaya devam ettiğine de dikkat çeken Başkanı Şimşek, "İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarken, bu özel günün dünyaya barış, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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