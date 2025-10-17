Galatasaray Üniversitesi ve BTM’den Girişimcilik Protokolü

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Galatasaray Üniversitesi arasında üniversite ekosisteminde girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, öğrenci ve akademisyenlerin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirebilmesi amacıyla imzalanan protokolün lansmanı gerçekleştirildi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinden yapılan açıklamaya göre BTM, dört üniversite ile imzaladığı protokolün ilk lansmanını Galatasaray Üniversitesi ile gerçekleştirdi.

Galatasaray Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen lansmanın açılış konuşmalarını Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ ile BTM Genel Müdürü Önder Kul yaptı.

Kul yaptığı konuşmada, imzalanan protokolle sağlanan faydalara dikkati çekerek protokol kapsamında, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin BTM'nin girişimcilik destek programlarından, mentörlük ağından ve yatırımcı ekosisteminden faydalanma imkanına sahip olduklarını söyledi.

Kul, "Şirketini kurmuş akademisyenler ise BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) sunduğu ayrıcalıklardan ve ilgili teşvik mekanizmalarından yararlanabilecek. Böylece araştırmalarını ticarileştirme sürecinde önemli fırsatlar elde edecekler." dedi.

İşbirliği protokolü ile ayrıca öğrencilerin girişimcilik kültürünü daha yakından deneyimlemesi için BTM Kampüs Elçileri Programı'nı da devreye aldıklarını kaydeden Kul, "Üniversite öğrencileri, BTM'nin kampüs elçileri olarak hem girişimcilik vizyonunu yaygınlaştıracak hem de ekosisteme daha erken adım atma fırsatı bulacak." yorumunu yaptı.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uludağ ise girişimciliğin yalnızca yeni fikirler üretmek değil, aynı zamanda belirsizlikler karşısında kararlılık göstermek anlamına geldiğini vurguladı.

Uludağ, girişimciliğin, yenilikçi düşünme becerisiyle birlikte risk alma ve öğrenme cesareti gerektirdiğini, üniversitelerin bu süreçte rehberlik etmesinin büyük önem taşıdığını ve Galatasaray Üniversitesinin bu konuda öncü bir rol üstlenmeyi hedeflediğini söyledi.

Uludağ, işbirliğinin öğrencilerin ve akademisyenlerin, fikirlerini sürdürülebilir girişimlere dönüştürmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Lansmanda BTM Genel Müdür Yardımcısı Ebru Çetinkaya da BTM'nin faaliyetleri ve girişimcilere sunduğu destekleri anlatan sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Kampüs Elçileri Programı kapsamında BTM'ye fikir aşamasında katılıp destek programları aracılığıyla büyüyen girişimlerden Selfprof ve Wastepresso deneyimlerini paylaştı.

Galatasaray Üniversitesi tarafından ise Wordego'nun kurucusu Dr. Okan Erol tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

İşbirliğiyle, üniversite ekosisteminde girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, öğrenci ve akademisyenlerin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirebilmesi, üniversitede üretilen bilginin ticarileştirilmesi ve akademi, girişimcilik, yatırımcı üçgeninde sürdürülebilir bir köprü kurulması hedefleniyor.