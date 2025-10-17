Haberler

Galatasaray Üniversitesi ve BTM'den Girişimcilik İş Birliği

Galatasaray Üniversitesi ve BTM'den Girişimcilik İş Birliği
Galatasaray Üniversitesi ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) arasında imzalanan protokol ile üniversite öğrencileri ve akademisyenleri, BTM'nin girişimcilik destek programlarından faydalanma imkanı bulacak. Ayrıca, girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray Üniversitesi ile BTM, kısa bir süre önce imzaladıkları protokolü bir lansmanla tanıttı. Protokole göre BTM, üniversitenin öğrencileri ve akademisyenlerine kendi ekosistemini açacak.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Türkiye'nin önde gelen dört üniversitesi ile imzaladığı protokolün ilk lansmanını Galatasaray Üniversitesi ile gerçekleştirdi. Galatasaray Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen lansmanın açılış konuşmalarını Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ ve BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul yaptı.

BTM Genel Müdürü Önder Kul yaptığı konuşmada, imzalanan protokolle sağlanan faydalara dikkat çekti. Kul, protokol kapsamında, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin BTM'nin girişimcilik destek programlarından, mentörlük ağından ve yatırımcı ekosisteminden faydalanma imkanına sahip olduklarını belirterek, "Şirketini kurmuş olan akademisyenler ise BTM TEKMER'in sunduğu ayrıcalıklardan ve ilgili teşvik mekanizmalarından yararlanabilecek. Böylece araştırmalarını ticarileştirme sürecinde önemli fırsatlar elde edecekler" dedi.

İş birliği protokolü ile ayrıca, öğrencilerin girişimcilik kültürünü daha yakından deneyimlemesi için BTM Kampüs Elçileri Programı'nı da devreye aldıklarını kaydeden Kul, "Üniversite öğrencileri, BTM'nin kampüs elçileri olarak hem girişimcilik vizyonunu yaygınlaştıracak hem de ekosisteme daha erken adım atma fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

"Girişimcilik yalnızca fikir üretmek değildir"

Lansmanın ev sahipliğini üstlenen Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ açılış konuşmasında, girişimciliğin yalnızca yeni fikirler üretmek değil, aynı zamanda belirsizlikler karşısında kararlılık göstermek anlamına geldiğini vurguladı. Girişimciliğin, yenilikçi düşünme becerisiyle birlikte risk alma ve öğrenme cesareti gerektirdiğini ifade etti. Üniversitelerin bu süreçte rehberlik etmesinin büyük önem taşıdığını belirten Rektör Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ, Galatasaray Üniversitesi'nin bu konuda öncü bir rol üstlenmeyi hedeflediğini söyledi. Uludağ, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile kurulan iş birliğinin ise öğrencilerin ve akademisyenlerin, fikirlerini sürdürülebilir girişimlere dönüştürmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Lansmanda BTM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ebru Çetinkaya da BTM'nin faaliyetlerini ve girişimcilere sunduğu destekleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Kampüs Elçileri Programı kapsamında BTM'ye fikir aşamasında katılıp destek programları aracılığıyla büyüyen girişimlerden Selfprof ve Wastepresso deneyimlerini paylaştı. Galatasaray Üniversitesi tarafından ise Wordego'nun Kurucusu Dr. Okan Erol tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Bu iş birliğiyle üniversite ekosisteminde girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, öğrenci ve akademisyenlerin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirebilmesi, üniversitede üretilen bilginin ticarileştirilmesi ve akademi, girişimcilik, yatırımcı üçgeninde sürdürülebilir bir köprü kurulması hedefleniyor. - İSTANBUL

