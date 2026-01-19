Haberler

Galatasaray 2025-26 Sezonunda 1.4 Milyar TL Kar Etti

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, 2025-26 sezonunun ilk 6 aylık döneminde 1.4 milyar TL net kar elde ettiğini açıkladı. Kulübün hasılatı, 2024-25 sezonuna göre yüzde 60 artarak 9.6 milyar TL'ye ulaştı.

GALATASARAY Kulübü'nden Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 2025-26 sezonunun ilk 6 aylık döneminde 1.4 Milyar TL kar edildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide TTK 376 bilançosunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların hasılatının 2024-25 sezonun ilk 6 ayına göre yüzde 60 artarak 9.6 Milyar TL'ye ulaştığı bildirildi. Brüt karın 1.6 Milyar TL, net karın ise 1.4 Milyar TL olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
