Üye Girişi
Haberler

Gal Arısına Dayanıklı Kestane Çeşitlerinin Hasadına Başlandı

Gal Arısına Dayanıklı Kestane Çeşitlerinin Hasadına Başlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, gal arısına dayanıklı kestane çeşitlerinin hasadını başlattı. Olgunlaşan Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Macit 55 çeşitleri, özellikle lezzeti ve iri taneliliği ile dikkat çekiyor. Yeni melezleme çalışmaları ile gal arısına karşı daha dayanıklı türler geliştirilmesi hedefleniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından geliştirilen gal arısına dayanıklı kestane çeşitlerinin hasadına başlandı.

Atakum ilçesi Kaya Güney Mahallesi'nde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen kestaneler olgunlaştı. Ziraat Fakültesi tarafından geliştirilen Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Macit 55 kestane çeşitlerinin hasatları yapıldı. 'Kestane düşmanı' olarak bilinen 'gal arısı'na karşı dayanıklı olan Akyüz, Ali Nihat, Betizak çeşitleri özellikle iri taneli olması ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

Gal arısına dayanıklı kestaneler ve melezleme çalışmaları

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, kestane hasadına başladıklarını belirterek, "Önce A grubu kestaneler dediğimiz karmaşık melezler olan 'Akyüz, Macit 55 ve Ali Nihat' çeşitlerini hasat ettik. Bu çeşitlerden Ali Nihat ve Akyüz olanları gal arısına dayanıklıdır. Macit 55 ise bir miktar hassastır. Daha sonrasında Betizak çeşidi hasat olgunluğuna geldi. Birkaç gündür Betizak çeşidini hasat ediyoruz. Betizak çeşidi bizim için çok önemlidir. Hem kestane kanserine hem de gal arısına tam dayanıklıdır. Bahçemizde daha sonra hasat edeceğimiz çeşit 'Marigoule' çeşididir. Marigoule çeşidi, verimi çok güzel ama gal arısına hassastır. Bahçemizde çok sayıda Marigoule ağacı vardır. Biz bu Marigoule çeşidinin hassas olması nedeniyle çeşit değiştirmeye gittik. Gal arısına dayanıklı 5-6 tane çeşit deniyoruz. Marigoule üzerine aşı uyuşması hangisi daha uyumlu diye deneme yapıyoruz. Bunun araştırması devam ediyor. Melezleme çalışmalarımız var. Betizak çeşidi ile biraz daha geç olgunlaşan çeşitlerle melezlemeler yapıyoruz. Böylece hem geç olgunlaşan hem de Betizak gibi gal arısına dayanıklı, kestane kanserine tolerant yeni çeşitler elde etmeyi amaçlıyoruz. Bizim burada yetiştirdiğimiz kestaneler iri olduğu halde lezzetli kestanelerdir. Lezzetini bulabilmek için bu kestanelerin soğuk hava deposunda ya da buzdolabında muhafaza edilmesi, daha sonra tüketilmesi gerekiyor" dedi.

Hasat daha sonra Marigoule ve Erfelek çeşidi ile devam edecek.

OMÜ Ziraat Fakültesi 2010 yılından bu yana 20 dönümlük alanda araştırma çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 300 kestane ağacının bulunduğu alanda yeni türler geliştiriliyor. Yetiştirilen yeni kestane fidanları Ziraat Fakültesi'nden temin edilebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çiftçilik Ali Nihat Ekonomi Güncel Eğitim Tarım

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });