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İSO İkinci 500 listesinde GAİB üyesi 45 firma yer aldı

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İSO'nun 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' listesinde GAİB üyesi 45 firma yer aldı. Bölgeden toplam 82 firma ilk 500 ve ikinci 500 listelerine girdi. GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, üretim ve istihdamın sürdüğünü belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi 45 firma yer aldı.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, listede Gaziantep'ten 33, Kahramanmaraş'tan 8, Diyarbakır'dan 2, Şanlıurfa ve Malatya'dan ise birer firma bulunuyor.

Daha önce açıklanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde yer alan 37 firmayla birlikte bölgeden toplam 82 sanayi kuruluşu, İSO'nun iki büyük sanayi araştırmasına girme başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, listeye giren firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Küresel ekonomik dalgalanmalara, hammadde tedarikinde yaşanan sorunlara ve dış pazarlardaki daralmaya rağmen bölge sanayisinin üretim ve istihdamını sürdürdüğünü belirten Akcan, şunları kaydetti:

"Daha önce açıklanan İlk 500 listesinde 37 firmamızın yer almasının ardından İkinci 500 listesinde de 45 firmamızın bulunması, bölge sanayimizin üretim kapasitesi ve rekabet gücü açısından önemli bir göstergedir. Zorlu koşullara rağmen üretimini sürdüren, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm sanayicilerimizi kutluyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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