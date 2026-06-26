GAİB başkanlarına Türkiye genelinde önemli görev

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sektörler Konseyi Seçimleri neticesinde, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) başkanları önemli bir başarıya imza attı. Yapılan oylama sonucunda; GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır ve Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, TİM Sektörler Konseyi'ne seçildi.

Bu sonuçla birlikte GAİB başkanları, kendi sektörlerinin Türkiye genelindeki en üst düzey temsilcisi olma unvanını kazandı.

Bölgenin ihracat vizyonu Türkiye'nin zirvesinde

Elde edilen bu başarı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye dış ticaretindeki ağırlığını ve sektörel gücünü bir kez daha tescilledi. GAİB çatısı altında başarıyla görev yapan başkanlar, TİM Sektörler Konseyi bünyesinde kendi sektörlerinin Türkiye genelindeki vizyonunu belirleyecek kurullarda görev yürütecek.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin TİM Sektörler Konseyi'nde temsil edilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Kadooğlu, "TİM Sektörler Konseyi, ülke ihracatına yön veren önemli bir organ. Gaziantep ve bölgemiz de, hububat ve bakliyat ihracatında ülkemizin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bu anlamda Sektörler Konseyi'nde bulunmayı önemsiyoruz. Konseyde, Gaziantep'i, bölgemizi ve sektörümüzü güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Hep birlikte ülke ihracatını daha yukarılara taşımak için çalışacağız" dedi.

TİM Sektörler Konseyine seçilen bir diğer isim ise Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır oldu. Başkan Murat Bakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin TİM Sektörler Konseyi'nde üç isimle temsil edilmesini, "Bölgenin İhracattaki Gücü" olarak nitelendirerek, "Sektörler Konseyinde sektörümüzü ve bölgemizi güçlü şekilde temsil edeceğiz. Bu kapsamda ortak akılla hareket ederek, ihracatın artması için çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan da seçim sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dünyada halı denilince Gaziantep akla geliyor. Makine halısında dünyanın en büyük üretim merkeziyiz. Bu nedenle TİM Sektörler Konseyi'nde yer aldığımız için mutluyuz. Önemli bir görev. Sektörümüzün geleceği açısından Sektörler Konseyi'nde yer almayı önemsiyoruz. Halı sektörünün zirvedeki yerini koruması ülke ve Gaziantep ekonomisi için çok önemli. Gaziantep'in sektördeki liderliğini devam ettirecek politikaların hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı