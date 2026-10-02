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G7 liderleri, IEA koordinasyonunda 100 milyon varili 4 ayda serbest bırakacak

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G7 liderleri, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için IEA koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 azalarak 100 dolara geriledi.

G7 ülkelerinin liderleri, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar verdi.

G7 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından küresel enerji güvenliği ve piyasa istikrarına ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

Liderlerin enerji güvenliğine yönelik sınamaları ele aldıklarına işaret edilen açıklamada, petrol piyasalarında benzeri görülmemiş dalgalanmaların ve yükselen fiyatların ekonomik istikrarı ve vatandaşların refahını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, enerji arzını istikrara kavuşturmak, haneleri ve işletmeleri fiyat şoklarından korumak ve küresel enerji sistemlerinin uzun vadeli dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla koordineli tedbirler üzerinde uzlaşıldığı bildirildi.

G7 ülkelerindeki rafinerilerin bakım takvimlerinin eş zamanlı kapasite kayıplarını önleyecek şekilde koordine edileceği kaydedilen açıklamada, mümkün olan tesislerde kapasite kullanım oranlarının geçici olarak artırılacağına işaret edildi.

Açıklamada, özellikle dizel piyasasındaki baskılar nedeniyle, yüksek rafinaj kapasitesine sahip ülkelerle temas kurularak küresel rafine ürün üretiminin artırılmasının teşvik edileceği ifade edildi.

IEA'dan Mart 2026 taahhütlerinin tam olarak uygulanmasını izlemesinin talep edildiği kaydedilen açıklamada, IEA koordinasyonunda rezervlerden 100 milyon varilin serbest bırakılmasına hemen başlanacağı ve bunun 4 aylık döneme yayılacağı belirtildi.

Açıklamada, G7 üyeleri ve ortaklarının ilk 20 gün içinde önemli miktarda dizeli serbest bırakacağı, ihtiyaç duyulması halinde ilave dizel stoklarının kullanılması olasılığının da gelecek günlerde IEA bünyesinde ele alınacağı bildirildi.

Enerji ihracatına kısıtlama getirilmeyecek

Açıklamada, G7 ülkeleri arasında enerji ve enerji ürünleri ihracatına kısıtlama getirmekten kaçınılacağı belirtilerek, "Bütün üreticileri, piyasa gerilimlerini daha da kötüleştirebilecek yasaklar uygulamaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

IEA'nın tedbirlerin enerji güvenliği ve piyasa istikrarı üzerindeki etkilerini ve taahhütlerin uygulanmasını izleyeceğine işaret edilen açıklamada, IEA'nın 20 gün içinde stokların yeniden doldurulması da dahil gelecekteki müdahaleleri güçlendirecek uygulanabilir önerilere yer veren bir takip raporu hazırlayacağı kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer haklarının yeniden tesis edilmesi çağrısı

"İran'ın bölgesel komşularına yönelik devam eden saldırılarını ve uluslararası ticareti, enerji güvenliğini ve küresel ekonomiyi bozmasını kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer hak ve ilkelerinin derhal ve bütünüyle yeniden tesis edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı konusunda ortak çabaların artırılacağı ifade edildi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceği bildirilen açıklamada, yakıt, doğal gaz ve diğer emtia piyasalarına ilave olumsuz etkilerin yayılmasını önlemek için IEA ve küresel ortaklarla çalışılacağı ifade edildi.

Vatandaşların enerji fiyatlarına ilişkin kaygılarının öncelik olmaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde tedbirlerin uyarlanacağı kaydedildi.

G7'nin kararı, arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri hafifleterek petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 17.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalarak 100 dolara geriledi.

Kaynak: AA
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