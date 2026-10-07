G20'de 14 ekonominin yetkilileri ABD ile kapasite fazlasına karşı bildiri imzaladı

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NEW G20 üyesi 13 ülke, Avrupa Birliği (AB) ve Polonya'nın ticaretten sorumlu yetkilileri, küresel ekonomide önemli bir sorun haline gelen yapısal kapasite ve üretim fazlasına karşı adım atma çağrısında bulundu.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde düzenlenen G20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirilen verimli görüşmelerin üzerine, 14 ekonominin üst düzey yetkililerinin ABD ile birlikte "Yapısal Kapasite ve Üretim Fazlalığının Ele Alınması" başlıklı bildiriyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bildirinin endişe kaynağı olan çeşitli kilit sektörlerdeki yapısal kapasite ve üretim fazlasını incelemek ve bunlara karşı etkili adımlar atmak üzere, yeni ve sektöre özel platformlarda birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığı ortaya koyduğu vurgulandı.

Bildirinin ayrıca tüm ülkelere, piyasaları bozan ve yapısal kapasite ve üretim fazlasını kalıcı hale getiren piyasa dışı politika ve uygulamaların kullanımına son verecek adımlar atma çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Polonya, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'nin ticaretten sorumlu yetkililerinin bildiriye imza attığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, şunları kaydetti:

"ABD'nin G20 dönem başkanlığı süresince pek çok ekonomi, küresel talebi sürekli olarak aşan ve yabancı hükümetlerin piyasa dışı politika ve uygulamalarıyla sürdürülen yapısal aşırı kapasite ve üretim örneklerini gündeme getirdi. Müdahale edilmediği takdirde bu sorunlar, yerel endüstrilere zarar vermeye, yerel üretimi sekteye uğratmaya ve işçiler ile ailelerinin yaşam standartlarını yükseltme kapasitemizi engellemeye devam edecektir."

Greer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yerel endüstrileri, işçileri ve ekonomiyi, yaygınlaşan bu politika ve uygulamaların yol açtığı piyasa bozulmalarına karşı korumak amacıyla ticaret ortaklarıyla temaslarını sürdüreceğine dikkati çekti.

Sektörel platformlar kurulacak

USTR'nin paylaştığı bildiriye göre, söz konusu G20 üyeleri, görüşmeler sırasında özellikle otomobil ve elektrikli araçlar, bataryalar, kimyasallar, temel yarı iletkenler ve güneş panelleri sektörlerinde mevcut veya gelecekte oluşabilecek yapısal kapasite ve üretim fazlasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

G20 üyeleri, piyasalarda bozulmaya yol açan ve kapasite fazlasına katkıda bulunan piyasa dışı politika ve uygulamaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Bu kapsamda, kritik sektörlerde ortak adımlar atmak için yeni sektörel platformların kurulması planlanıyor. Aralık 2026'dan önce teknik düzeyde toplanarak görev tanımlarının belirlenmesi, gizli olmayan veri ve bilgi paylaşımının yapılması ve piyasa odaklı rekabeti yeniden tesis edecek tamamlayıcı önlemlerin geliştirilmesi taahhüt ediliyor.

Kaynak: AA