Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri ilk çeyrekte yatırımcısını memnun edemedi

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, yılın ilk çeyreğindeki borsa performanslarında yatırımcısını genel olarak memnun edemedi.

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahı törpülenirken, dünyanın halka açık önde gelen futbol kulüplerinin hisselerinde de düşüş eğilimi görüldü.

Kulüplerin yeşil sahalarda taraftarlarını memnun edememesi ve mali durumlarında yaşadıkları zorluklar da kulüplerin borsa performanslarına yansıyor.

Manchester United yatırımcısını sevindirdi.

Yılın ilk çeyreğinde İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 5,7, İtalyan ekibi Lazio'nun hisseleri yüzde 0,4 arttı.

İngiltere Premier Lig'de bu sene 3. sıradaki yerini koruyan Manchester United, ligdeki çıkışını sürdürüyor.

Manchester United 31 Aralık'ta sona eren çeyrekte 4,2 milyon sterlin net kar elde etti. Bu rakam, 2024'ün aynı döneminde 27,7 milyon sterlinlik zararla karşılaştırıldığında önemli bir iyileşmeyi gösteriyor. Finansal anlamda toparlanma ve yeşil sahalardaki performansın iyileşmesi kulübün hisse performansını da olumlu etkiledi.

Yatırımcısına Hollanda ekibi Ajax yüzde 0,5, İskoçya ekibi Celtic yüzde 2, Portekiz ekipleri Benfica yüzde 2,2, Sporting Lizbon yüzde 3,5 kaybettirdi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 8, diğer bir Portekiz ekibi Porto'nun hisseleri yüzde 17,7, Juventus'un hisseleri yüzde 30,6 geriledi.

Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) zirveden uzak bir performans sergiliyor.

Celtic'in net karı düştü

31 Aralık 2025'te sona eren altı aylık dönemde, Celtic'in vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 43,9 milyon sterlinden 13,2 milyon sterline gerilerken gelirleri de yüzde 29 düşüşle 83,5 milyon sterlinden 59,4 milyon sterline indi.

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atalanta'ya elenmişti. Analistler, bu durumun kulübün yayın, prim, sponsorluk gibi gelirlerinin azalacağına yönelik beklentileri öne çıkardığını belirtti.

Juventus ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabında Galatasaray'a elenmişti. Kulüp Serie A'da şampiyonluk yarışında da geride.

Bu gelişmelerle birlikte dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünün hisselerinin ilk çeyrekteki performansları şöyle: