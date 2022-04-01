Fuara gösterilen ilgi doğal taş sektörünün ihracat hedefini yükseltti

Doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen buluşmalarından olan İzmir Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na (MARBLE) 41 ülkeden gelen alım heyetleriyle kurulan iş bağlantıları, sektörün yıl sonu hedeflerine de yansıdı.

İtalya ve Çin'de düzenlenen fuarlarla birlikte dünya doğal taş pazarını domine eden MARBLE, Fuarİzmir'deki 150 bin metrekarelik sergi alanında, binin üzerinde katılımcı, 41 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetinin katılımıyla devam ediyor.

Salgın nedeniyle 2020'de düzenlenemeyen, geçen yıl dar kapsamlı gerçekleştirilen fuar bu sene ise beklentileri aşan bir yoğunluğa sahne oldu.

Anadolu'nun farklı bölgelerinden doğal taşların ve işleme teknolojilerinin tanıtıldığı fuarda hollerdeki kalabalık dikkati çekti.

AA muhabirine sektör hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, sektörün 2 yıl aradan sonra adeta bir "düğün" yaşadığını, eski görkemli günlere dönüş yaptıklarını söyledi.

Fuarın geleneksel olarak en önemli katılımcısı olan Çin'den Kovid-19 önlemleri nedeniyle katılım sağlanamadığını ifade eden Kaya, buna rağmen İran, Irak, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, Hindistan ve AB ülkelerinden gelen ziyaretçilerle umduklarının üzerinde bir hareket yaşandığını dile getirdi.

Doğal taş sektörünün 2012 yılından bu yana dış ticarette kan kaybettiğini belirten Kaya, "Bu yıl madende 6 milyar dolar, doğal taş sektörü olarak da 2 milyar 50 milyon dolar ihracatla çıkışı yeniden yakaladık. Ekstrem bir olay olmazsa yıl sonu için maden sektöründe minimum 7,5-8 milyar dolar, doğal taşta da 3 milyar dolara ulaşan bir ihracat bekliyoruz. Fuardaki ambiyansı görünce de 7 milyar doları garanti eder durumdayız." dedi.

Kaya, sektörün yıllık iş bağlantılarının ortalama yüzde 40'ını MARBLE'da kurması nedeniyle fuardaki görüşmelerin doğrudan ciro ve ihracata yansıdığına işaret etti.

Konteyner sorunu ve ABD-Çin çekişmesi

Salgın sonrası dünya ticaretinde yaşanan konteyner sıkıntısı nedeniyle Avrupalı alıcıların yakın kaynaklara yöneldiğini belirten Mevlüt Kaya, doğal taş sektöründe de Türkiye'nin Çin'in ardından en iddialı ülke olması nedeniyle ön plana çıktıklarını söyledi.

Kaya, mermer ve travertende 2008 yılına kadar en büyük pazar olan ABD'de de eskiye dönüş yaşandığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları, Türk doğal taş sektörüne yaradı. Katma değeri yüksek, işlenmiş ürünlerde en büyük alıcımız olan ABD, 2008'deki 'Mortgage krizi' öncesi sektörün tek pazarıydı. O krizle sektör çok büyük bir travma yaşadı. Bundan da dersler çıkararak artık 84 ülkeye ihracat yapar duruma geldik. ABD pazarı, son dönemde yeniden 2008 öncesi hareketliliğe kavuşuyor. Talebin çok canlı olması bizi mutlu ediyor."

"Değerleri ucuza satmak gibi bir lüksümüz yok"

Doğal taşta katma değeri yüksek ihracat yapmaya odaklandıklarını vurgulayan Kaya, artık "daha çok değil daha değerli ihracat" hedeflediklerini belirtti.

Mimarlar ve tasarımcıların katkısıyla bu hedef doğrultusunda yol almaya başladıklarını söyleyen Kaya, "84 milyonun sahip olduğu bu değerleri ucuza satmak gibi bir lüksümüz yok. Bunlar, yerine koyabileceğimiz kaynaklar değil. Hele hele kriz dönemlerinde öz kaynaklarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık." dedi.

En büyük pazarlar Çin ve ABD

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin doğal taş ihracatı, 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 28 artışla 2 milyar 92 milyon dolara ulaştı. Bu ihracatın 1 milyar 282 milyon dolarlık bölümünü katma değeri yüksek işlenmiş ürünler oluşturdu.

Doğal taş sektörü, ihracatının büyük bölümünü Çin ve ABD pazarlarına yaptı. Fransa, Irak, Hindistan, İsrail, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya da ihracatta ilk 10'da yer aldı.