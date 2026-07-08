FSM YÖKAK'tan 5 yıllık Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni teslim aldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSM), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen 5 yıllık "Kurumsal Akreditasyon Belgesi"ni düzenlenen törenle teslim aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törene YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ile akademik ve idari kadronun yanı sıra öğrenciler katıldı.

Program, üniversitenin 555 yıllık bilim ve eğitim mirasını konu alan film gösterimiyle başladı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, üniversitenin kalite güvence sisteminin YÖKAK tarafından 5 yıllık kurumsal akreditasyonla tescillenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Söz konusu başarının, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyelerine dayanan 555 yıllık bilim ve eğitim mirasının yıl dönümünde elde edilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını aktaran Şimşek, kurumsal akreditasyonu eğitim-öğretimden araştırmaya, toplumsal katkıdan yönetişime kadar tüm süreçlerde benimsedikleri ölçülebilirlik, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme anlayışının bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Şimşek, üniversitenin değişen yükseköğretim ekosistemine uyum sağlayan dinamik yapısını güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydederek, elde edilen başarının kalite kültürünü benimseyen tüm üniversite mensuplarının ortak emeğinin ürünü olduğuna işaret etti.

Kalite komisyonu üyeleri başta olmak üzere sürece katkı sunan akademik ve idari personel, öğrenciler, paydaşlarla değerlendirme ekibine teşekkür ettiğini belirten Şimşek, Türk yükseköğretiminde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak da program kapsamında "Değişen ve Dönüşen Dünyada Eğitimde Küreselleşme ve Akreditasyonların Önemi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Akreditasyonun bir ekip çalışması olduğuna işaret eden Kocabıçak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin bu süreci başarıyla tamamladığını ifade etti.

Kocabıçak, yükseköğretimde kalite güvence sistemlerinin yıllar içerisinde olgunlaştığını vurgulayarak, geçmişte üniversitelerin öz değerlendirmeleriyle dış değerlendirme sonuçları arasında görülen farklılıkların giderek azaldığını ve kalite güvencesi anlayışının kurumsallaştığını aktardı.

Yapay zekanın yükseköğretim üzerindeki etkilerine de değinerek, gelecekte belirleyici unsurun yapay zekaya erişim değil, onu doğru yönlendirme ve değerlendirme yetkinliği olacağını kaydeden Kocabıçak, bilginin her zamankinden daha erişilebilir hale geldiğini, üniversitelerin temel görevinin yalnızca bilgi aktarmak değil, öğrencilerin eleştirel düşünme, etik muhakeme ve doğru bilgiye ulaşma becerilerini geliştirmek olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Kurumsal Akreditasyon Belgesi, Kocabıçak tarafından Şimşek'e takdim edildi.