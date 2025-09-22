Fresh Antalya Fuarı'nda Rekor Ziyaretçi Sayısı

Antalya'da 18–20 Eylül tarihlerinde düzenlenen Fresh Antalya Fuarı'nı bu yıl 700'ün üzerinde yabancı ziyaretçi gezdi

Katılımcılar ve ziyaretçiler açısından verimli geçen organizasyon, Antalya'nın tarım potansiyelini uluslararası arenada sergilerken, yerli firmalara yurtdışı iş imkanları ve yeni iş bağlantıları fırsatı sundu.

Bu yıl 700'ün üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlayan fuar için otellerde ayrılan 480 odanın tamamı doldu. Yabancı alım heyetleriyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üretici, ihracatçı ve sektör temsilcileri fuar boyunca bir araya gelerek iş birliklerini güçlendirdi. Fuarın ilk iki günü düzenlenen B2B oturumları, yabancı ziyaretçileri yerli üreticilerle buluşturan, yeni iş birlikleri kurmaya teşvik eden bir platform olarak dikkat çekti.

Katılımcılardan ve ziyaretçilerden gelen bu görüşleri dikkate alacağını belirten ANFAŞ Yönetimi, 2026 yılı çalışmalarına başladı. Yönetim, bu kapsamda acentelerle birlikte yurt dışındaki önemli fuarlarda yer alarak Fresh Antalya'yı uluslararası arenada tanıtmayı sürdüreceğini ifade etti.

Katılımcı Meral Yıldırım, fuardan oldukça memnun kaldıklarını belirterek, "Beklentimizin üstünde bir fuar oldu. Özellikle, Orta Doğu ülkeleri, Mısır, Yunanistan ve Azerbaycan'dan gelen heyetlerle yüklü anlaşmalar yaptık. ANFAŞ'a çok teşekkür ederiz. Bir dahaki fuarda yine buradayız" diye konuştu.

Fresh Antalya Proje Müdürü Buse Özbilek ise katılım gösteren tüm firmalara, ziyaretçilere ve iş ortaklarına teşekkür ederken; 2026 yılı fuarının çalışmalarına ara vermeden başladıklarını ifade etti. - ANTALYA