Fraport, Frankfurt Havalimanı'nda 1. Çeyrekte 26,4 Milyon Avro Zarar Açıkladı

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport Group, artan personel maliyetleriyle yılın ilk çeyreği için 26,4 milyon avro zarar açıkladı.

Fraport, ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını internet sitesinde açıkladı.

Buna göre, Fraport'un gelirleri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 868,5 milyon avroya geriledi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 12,7 milyon avro net kar açıklayan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 26,4 milyon avro zarar etti.

Şirketin ocak-mart döneminde düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,5 azalışla 177,5 milyon avroya geriledi.

Alman şirketin personel giderlerinin 2025'in ilk çeyreğinde 44,6 milyon avro artarak 323,4 milyon avroya yükselmesi dikkati çekti.

Açıklamaya göre, Frankfurt Havalimanı'nın yılın ilk çeyreğinde ağırladığı yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 12,4 milyona geriledi.

Şirket, bu yıl yolcu sayısının 64 milyon olmasını bekliyor.

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Beklendiği gibi, mevcut mali yılın ilk üç ayındaki işletme ve finansal performans 2024'e göre daha zayıftı. 2024'ün aynı dönemi, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin telafisi, şubat ayının 29 gün olması ve Paskalya tatil döneminin mart ayında başlaması gibi tekrarlanmayan olumlu etkilerden yararlanıldı. 2025'te Paskalya ikinci çeyreğe denk geldi. Ayrıca, 2025'in başında düzenleyici maliyetlerdeki bir başka artışın ardından Almanya pazarında büyüme faktörleri eksikti." ifadesini kullandı.

2025 yılının tamamı için pozitif büyüme beklediklerini belirten Schulte, "Fraport'un Lima ve Antalya'daki havalimanlarında başarıyla tamamlanan genişletmeler, büyümeyi teşvik etmek için özellikle yardımcı olacaktır." yorumunu yaptı.