Gümrükler Muhafaza ekipleri sınır aşan sigara kaçakçılığını önledi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin istihbarat çalışmaları ve uluslararası işbirliğiyle Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 16 ton kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün, sınır aşan organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetleri yürüttüğü, bu kapsamda anlık bilgi ve istihbarat paylaşımlarında bulunduğu belirtildi.

Bu doğrultuda istihbarat ve risk analizi çalışmaları gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'ndan Hollanda'ya hareket eden, İzmir Aliağa Limanı'na transit uğrayan ve yasal yükünü "sigara" olarak beyan eden bir konteynerin takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından yapılan değerlendirmelerde söz konusu yükün, nihai varış noktası olan Fransa'da beyan edilmeyeceği yönünde şüphe oluştuğu, bunun üzerine Fransa Gümrük İdaresine bilgi paylaşımında bulunulduğu ifade edildi.

Fransız makamlarından teşekkür mektubu

Paylaşılan istihbarat kapsamında, Marsilya Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından Fos-sur-Mer Limanı'nda operasyon gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Fransız yetkililer tarafından, yaklaşık 16 ton ağırlığındaki bu kaçak tütün ürünü yakalamasının 'rekor seviyede bir operasyon' olduğu ifade edilmiş, tütün kaçakçısı kişi tutuklanmıştır. Operasyonun ardından Fransız makamları tarafından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne resmi bir teşekkür mektubu iletilmiştir. Genel Müdürlüğümüz, bağımlılıkla mücadele, kamu sağlığının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu gelirlerinin güvence altına alınması hedefleri doğrultusunda, kaçakçılığın her türüyle ulusal ve uluslararası düzeyde mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."