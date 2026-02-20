Haberler

Fortis Energy, EBRD ile yetki mektubu imzaladığını duyurdu
Fortis Enerji ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Sırbistan'daki Sremska Mitrovica Güneş Enerjisi ve Depolama Projesi için yetki mektubu imzaladı.

Fortis Renewable Energy BV, Sırbistan'da 270 MWp gücünde bir güneş enerjisi santrali ile 72 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama sisteminin (BESS) potansiyel finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir yetki mektubu (mandate letter) imzaladı.

Sremska Mitrovica projesinin, Sırbistan'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, dekarbonizasyon hedeflerinin desteklenmesi ve bölgenin Avrupa iklim ve enerji politikalarına uyumunun hızlandırılması açısından kritik bir dönüm noktasını temsil ettiği aktarıldı.

Fortis Enerji'den yapılan açıklamaya göre proje, ulusal şebekeye önemli bir yenilenebilir kapasite ekleyerek uzun vadeli enerji güvenliğini artıracak ve Avrupa'nın Yeşil Dönüşümü kapsamında kritik bir altyapı varlığı olarak bölgesel dekarbonizasyon hedeflerine katkıda bulunacak. Bu yatırım, bölge için sadece stratejik bir kilometre taşı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Güneydoğu Avrupa'daki büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinin uluslararası çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik standartlarına uygun olduğunu kanıtlayarak "finanse edilebilirlik" (bankability) açısından bir model teşkil ediyor. Fortis Enerji, EBRD ile olan ortaklığın önemini vurgulayarak; kurumun özel sermayeyi mobilize etme, piyasa istikrarını artırma ve Batı Balkanlar genelinde sürdürülebilir altyapıyı destekleyerek yeşil dönüşümü ilerletme konusundaki öncü rolüne dikkat çekti.

Belgrad'ın yaklaşık 80 km kuzeybatısında yer alan Sremska Mitrovica, bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun en önemli merkezlerinden biri olan antik imparatorluk başkenti Sirmium üzerine kurulmuş, Sırbistan'ın tarihi açıdan en köklü şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sırbistan ve Batı Balkanlar'ın en büyük güneş enerjisi santrallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan bölge, hem ulusal enerji güvenliğini pekiştiriyor hem de Sremska Mitrovica'yı sürdürülebilir büyümenin modern bir merkezi konumuna taşımayı hedefliyor.

Projenin yılda 365 GWh'den fazla temiz elektrik üretmesi beklenirken, bu miktarın her yıl 105 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya ve yaklaşık 182 bin ton karbondioksit emisyonunu engellemeye eşdeğer olduğu aktarıldı. İnşaatın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve tesisin 2028 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınması hedefleniyor. - İSTANBUL

