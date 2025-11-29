Haberler

FORTHING, Türkiye'de Ulaşılabilir Fiyatlarla İleri Teknoloji Sunuyor

Çin merkezli Dongfeng Motor Grubu bünyesindeki FORTHING, Türkiye pazarında T5 EVO ve M4 U-TOUR modelleriyle ileri teknolojiyi uygun fiyatlarla tüketiciye sunmayı hedefliyor.

Çin merkezli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu bünyesindeki FORTHING, Türkiye pazarındaki modelleriyle ulaşılabilir fiyat ve ileri teknolojiyi bir araya getirmeyi hedefliyor.

Grubun Türkiye distribütörü Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, FORTHING, T5 EVO ve M4 U-TOUR modelleriyle Türkiye otomotiv pazarındaki iddiasını sürdürüyor.

Marka, tasarımdan üretime uzanan süreçlerini yansıtan bu iki modelle, "premium" teknolojiyi ve özgün tasarımı ulaşılabilir fiyat politikasıyla kullanıcılarına sunarak segmentinde fark yaratmayı amaçlıyor.

Global pazarda hızla büyüyen FORTHING, benimsediği tasarım ekolü ve mobilite yaklaşımıyla Türkiye'de kalite algısını ve pazar payını güçlendirmeyi hedefliyor.???????

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
