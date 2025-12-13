Forthing, yeni motor teknolojisiyle yüzde 48,09 termal verimliliğe ulaştı

Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng Motor çatısı altında faaliyet gösteren Forthing, geliştirdiği 1.5 litrelik turbo benzinli motorda yüzde 48,09 termal verimlilik seviyesine ulaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Forthing'in T5 EVO ve M4 U-TOUR modellerinde kullanılan motor teknolojisi, sağladığı verimlilik oranlarıyla dikkati çekiyor.

1.5 litrelik turbo benzinli motoru ile yüzde 48,09'luk termal verimliliğe ulaşan modeller, kendisine en yakın yüzde 42 ila 46 aralığında termal verimliliğe sahip hibrit motorlu rakiplerine kıyasla daha yüksek bir orana ulaşarak rakiplerine fark atıyor.

Yüksek termal verimliliğe ulaşmalarında 15.5'ten yüksek sıkıştırma oranı, 1.45'ten yüksek çap/strok oranı ve 500 barlık enjeksiyon basıncı etkili oldu. Normal araçlarda sıkıştırma değerleri 8: 1 ile 12: 1 arası değişirken, şimdiye kadar sadece bir Japon markasının modelinde 16.3: 1 değerleri görülmüştü.

Oksijen-yakıt karışımı çok daha küçük bir alana çok daha yüksek basınçla sıkıştırıldığı için yanma sıcaklığı yükseliyor, bu da verimlilik artışı anlamına geliyor. Optimum verimlilik için sürekli yüksek kaliteli yakıtlar tercih edilmesi gerekiyor.

Değişken hibrit açılı turbo ile istenilen miktarda hava sağlanıyor ve elektrikli yağ pompası kullanıldığı için motordan güç almıyor.

Piston segmanı yerine toz metalurjisi ile püskürtülmüş yüzey kullanılırken, silindir iç yüzeyine termal kaplama yapıldı. Bu teknolojinin bir benzeri uygulama daha önce yine DongFeng Motor ile yüzde 50-yüzde 50 olarak ortak üretilmiş Nissan motorlarında görülmüştü ve oldukça verim alınmıştı.