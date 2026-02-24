Haberler

Ford, ABD'de süspansiyon arızası nedeniyle 400 binden fazla aracını geri çağırıyor

Güncelleme:
Ford, Explorer modelinin arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarında tespit edilen kırılma riski nedeniyle ABD'de 400 binden fazla aracı geri çağıracağını açıkladı. Bu durum sürücülerin direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve ciddi kazalara yol açabilir. Ayrıca, 40 bin 655 araç daha batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağrılacak.

Öte yandan, Ford'un güvenlik alarmı sadece Explorer modelleriyle sınırlı kalmadı. Şirket, ayrıca 40 bin 655 aracını da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağıracak.

Tüm onarım ve parça değişim işlemlerinin yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
