Ford CEO'su: Sendikanın teklifi şirketi iflasa götürür

Geçtiğimiz aylardan bu yana otomobil üreticilerini derinden etkileyen işçi ayaklanmaları, Ford için kötü haberleri beraberinde getirdi. Ford CEO'su, United Automobile Workers sendikası tarafından sunulan son teklifin şirketi iflasa götüreceğini söyledi.

Ford işçileri greve gitti, fabrikada üretim durdu

Ford Motor ile United Auto Workers sendikası arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen durdu. Her iki tarafın anlaşamaması, on binlerce işçinin ABD'de greve gitmesine yol açtı. İlk tahminler üç büyük fabrikadaki 50 bin işçinin grev uyguladığını gösterdi.

Sözleşmeyle ilgili olarak konuşan Ford CEO'su Jim Farley, anlaşmayı kabul etmeleri halinde Ford'un iflasa gideceğini söyledi. "United Automobile Workers'ın mevcut teklifi şirketi iflasa zorlayacak. Herkes gizli bir odada son müzakereleri yaptığımızı düşünüyor ve bizim de istediğimiz bu, ama hiçbir şey olmuyor" dedi.

3122213

Bilmeyenler için sendika ve şirket müzakerecileri, iki ayı aşkın süredir dört yıllık yeni bir sözleşme için pazarlık yapıyor. Her iki taraf için de kilit nokta işçi ücretleriydi. Sendika, çalışanlar için önemli miktarda ücret artışı talep ediyorken, Ford bunu kabul etmemekte direniyor.

Ford CEO'su Farley, sendikanın ortalama bir işçi maaşını yılda 300 bin dolara çıkarmak istediğini söyledi. Ancak bu seviyenin, öğretmenlik ve itfaiyecilik gibi diğer meslek gruplarından fazla olduğunu savundu. UAW Başkanı Sean Fein ise hayat pahalılığının işçileri mali açıdan zorladığını söyledi.

Farley, sendikanın taleplerinin çok pahalıya mal olacağını ve şirketi iflasa sürükleyebileceğini söyledi. Ford, ABD tarihinde iflas etmemiş tek büyük otomobil üreticisi. Ancak çalışanlar ve yöneticiler arasında orta yol hala bulunabilmiş değil.