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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, fon meselesinin geride kalmasını ve faiz indirim döngüsünün başlamasını gerekçe göstererek, MSCI Türkiye endeksine ilişkin tavsiyesini "Nötr"den "Ağırlık Artır"a çıkardı.

JP Morgan gelişen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) ile Güney Afrika hisse senedi stratejisi raporunda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yunanistan piyasalarına yönelik tavsiyelerini güncelledi.

David Aserkoff ve Inga Q Galeni tarafından hazırlanan "2027'ye Dair İlk Düşünceler" başlıklı raporda, varlık dağılımındaki değişikliklerin büyük makroekonomik öngörülerden ziyade yerel dinamikler, değerlemeler ve piyasa pozisyonlanmaları doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Raporda, MSCI Türkiye hisse senedi endeksine ilişkin tavsiyenin "Nötr"den "Ağırlık Artır"a yükseltildiği bildirildi.

Banka, bu kararda Türkiye'deki fon meselesinin sona ermesinin, enflasyondaki düşüşle birlikte faiz indirim sürecinin başlamasının ve borsada beklenen toparlanmanın etkili olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların Türkiye'nin MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nden çıkarılma ihtimaline dair endişelerinin abartılı olduğuna işaret edilen raporda, söz konusu riskin yüzde 10 veya daha düşük bir olasılık olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Sistemik bir kriz niteliği taşımıyor

Raporda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kasım 2025'te işaret ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ağustos ayında yayımladığı düzenlemelerle hızlanan fon sektöründeki temizliğin, finansal piyasalarda yönetişimin iyileştiğini gösterdiği ifade edildi.

Tasfiye edilen 7 yatırım fonunun 4 Eylül itibarıyla 23 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu ve bunun 264 milyar dolarlık toplam fon evreninin yaklaşık yüzde 8,7'sine karşılık geldiği aktarılan raporda, bunun sistemik bir kriz niteliği taşımadığı belirtildi.

Olayın başlangıcından bu yana kayda değer bir dolarizasyon eğilimi gözlenmediğine dikkat çekilen raporda, eylül ayında tasfiye edilmeyen fonlardan yaklaşık 14 milyar dolar çıkış yaşanırken Türk lirası mevduatlarının 15 milyar dolar arttığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı enflasyon verilerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu yılın kalan bir toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Uzun vadeli riskler ve bölgesel revizyonlar

Raporda, kısa vadeli yükseliş potansiyeline karşın uzun vadeli risklere de değinildi. JP Morgan ekonomistlerinin 2027 sonu için politika faizini yüzde 30, enflasyonu ise yüzde 27 seviyesinde tahmin ettiğinin hatırlatıldığı raporda, devam eden enflasyonun ve Türk lirasının reel değerlenmesinin orta teknolojili sektörlerin ihracatı üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

Öte yandan JP Morgan, Orta Doğu'da aylardır süren çatışmalara rağmen bölge ekonomilerinin gösterdiği direnci gerekçe göstererek MSCI Birleşik Arap Emirlikleri endeksine yönelik tavsiyesini de "Nötr"den "Ağırlık Artır"a yükseltti ve Aldar Properties'i "En İyi 10" listesine ekledi.

Banka, Avrupa ile değerleme farkının büyük ölçüde kapanması ve gelişmekte olan piyasalardan gelişmiş piyasalar sınıfına geçişin yatırımcı ilgisini azaltabileceği öngörüsüyle MSCI Yunanistan endeksine ilişkin tavsiyesini ise "Ağırlık Artır"dan "Nötr"e çekti.

Kaynak: AA