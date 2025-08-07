Fiziksel Mağazalar Hala Tüketiciler İçin Önemli Rol Oynuyor

Ernst & Young (EY), 27 ülkede 20 binden fazla tüketiciyle gerçekleştirdiği Geleceğin Tüketicisi Endeksi araştırmasının son versiyonuna ilişkin sonuçları paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma perakendenin geleceğinde fiziksel mağazaların rolünü ortaya koyuyor ve dijital satışların yükselişine karşın fiziksel mağazaların hala kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, dijital satışların büyümesinin fiziksel satışları geride bıraktığı ve bu eğilimin devam edeceği görülse de fiziksel mağazaların, birçok pazarda ve kategoride hala baskın kanal olarak kaldığı, fiziksel alanların yeni gelir ve karlılık fırsatları sunduğu sonucu da ortaya çıkıyor.

Rapora göre, mağazalar yalnızca satış noktası olmaktan çıkarken, markaların tüketiciyle bağ kurduğu deneyim alanlarına dönüşüyor.

E-ticaret büyümeye devam ederken tüketiciler hala alışverişe fiziki olarak da çıkmak istiyor. Fiziksel alışveriş oranının 2025'te yüzde 77 iken 2028'de yüzde 73'e düşmesi bekleniyor. Söz konusu oran fiziksel satışların payının markalar için önemini korumaya devam edeceğini gösteriyor.

Alışveriş tercihleri ülkelere, kategorilere, demografik gruplara ve kanallara göre değişkenlik gösteriyor. Temel ihtiyaçlarda hala geleneksel mağazalar ve marketler öne çıkmaya devam ediyor. E-ticaretin büyümesi dengelendiğinde ise çevrim içi ve fiziksel kanallar arasında bir denge oluşabileceği öngörülüyor.

EY Geleceğin Tüketicisi Endeksi'ne göre, tüm kuşaklar hızlı tüketim ürünleri kategorisindeki ihtiyaçları için hala geleneksel mağazaları tercih ediyor. Süpermarketler, güvenilirlikleri ve pratiklikleri nedeniyle öne çıkarken, ev ürünleri, kişisel bakım ve giyim gibi kategorilerde tüketiciler çevrim içi alışverişe yöneliyor.

Genç tüketiciler ise dijital kanalları da aktif biçimde kullanırken, mağazalarda kişiselleştirilmiş deneyimleri tercih ediyor.

"Mağazalar artık müşteriyle güçlü bağlar kurulan alanlar haline geliyor"

Dijital teknolojiler mağaza içi deneyimi iyileştirmek için kullanıldığında hem daha etkili hem de daha verimli sonuçlar elde edilebiliyor. Mağazalar artık yalnızca satış yapılan yerler değil, aynı zamanda ürün tanıtımı yapılan, marka sadakati artırılan ve müşteriyle güçlü bağlar kurulan alanlar haline geliyor.

Dijital teknolojilerin yükselişe geçtiği bu süreçte fiziksel mağazalar, çevrim içi siparişler için teslim noktası ve deneyim merkezi gibi yeni roller üstlenebiliyor. Özellikle lüks ve özel kategorilerde, mağaza çalışanları müşterinin çevrim içi alışveriş geçmişini ve satın alma davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor.

Buna ek olarak, teknolojinin fiziksel mağazalarda da aktif olarak kullanılmasıyla artırılmış gerçeklik, dijital ekranlar ve etkileşimli vitrinler gibi yeni yaklaşımlar mağaza deneyimini zenginleştirebiliyor.

Fiziksel mağazalar, geleneksel satışın ötesine geçerek işletmelere yeni gelir kaynakları sunuyor. EY araştırması, mağazaların nasıl çok yönlü hale geldiğini vurguluyor. Bazı mağazalar stok yönetimi ve sipariş hazırlama merkezlerine dönüştürülürken diğerleri markanın müşterilerle bağ kurduğu deneyim alanlarına evriliyor.

Bazı mağazalar ise medya ve içerik oluşturma stüdyosu gibi yaratıcı amaçlarla kullanılıyor. Bu dönüşüm, perakendecilere hem operasyonel verimlilik hem de müşteri bağlılığı açısından yeni fırsatlar sunuyor.

"Perakendecilerin çok kanallı stratejilere odaklanmaları gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Şirket Ortağı, Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal, teknolojinin ve dijitalleşmenin ilerlemesiyle birlikte e-ticaretin de hızlı bir yükseliş gösterdiğini fakat fiziksel mağazaların tüketiciler için hala önemli bir rol oynadığı belirtti.

Endeks verilerinin dijitalin yükselişine rağmen fiziksel mağazaların tüketiciyle etkileşimde, bağ kurmada ve deneyim sunmada taşıdığı önemi gösterdiğini paylaşan Birdal, "Bu nedenle perakendeciler, gelecek planlarında mağazaları teknoloji ile dönüştüren ve deneyim alanı olarak tasarlayan bir yaklaşım benimseyebilir." ifadesini kullandı.

Birdal, mağazaların sadece gelir sağlama anlamında değil, aynı zamanda yeni büyüme fırsatları ve alternatif gelir kaynakları sunma açısından da büyük bir potansiyele sahip olabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dijital kanallarla entegre bir yapı kurgulanarak, mağazalar yalnızca satış noktası değil, bir deneyim alanı, teslimat merkezi ve marka sadakati oluşturan bir yapı olarak yeniden tanımlanabilir. Bu doğrultuda, perakendecilerin içinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinde sadece dijitalleşmeyi değil, fiziksel varlıklarını da yeniden yapılandırarak çok kanallı stratejilere odaklanmaları gerekiyor."