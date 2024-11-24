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Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı

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İzmir'de bir zincir markete giren vatandaş fiyatları görünce cinnet geçirdi. "Her şey o kadar pahalı ki geçinemiyoruz" diyen şahıs, markettekiler tarafından kollarından tutulup sürüklenerek marketten çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de bir markette ürünlerin pahalılığından şikayet eden şahıs sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen şahıs yerlerde sürüklenerek marketten atıldı.

FİYATLARI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir'de bir zincir markette ilginç bir olay yaşandı. Markete gelen vatandaş yüksek fiyatları görünce cinnet geçirdi. "Fiyatlar çok pahalandı, her şey o kadar pahalı ki artık geçinemiyoruz" sözleriyle tepkisini gösteren vatandaş bir türlü sakinleştirilemedi.

YERDE SÜRÜKLENEREK MARKETTEN ATILDI

Şahıs markettekiler tarafından yaka paça dışarı atıldı. Vatandaşın yerde sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (66)

Haber YorumlarıSogun Nn:

AKP'nin eseri

Yorum Beğen441
Yorum Beğenme138
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Haber YorumlarıAhmet Sak:

Allah yardımcısı olsun hayat gerçekten çok pahalı ??

Yorum Beğen471
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıSedat DOĞAN:

Akp ye oy verenler ekmeğe muhtaç olsun. Çok güzel.

Yorum Beğen274
Yorum Beğenme170
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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Memleketin içinden geçtiler yılbaşından sonra nekadar daha geçecekler merak ediyorum

Yorum Beğen342
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Türk milleti böyle aşağılanmayı haketmiyordu yazıklar olsun AKP.

Yorum Beğen241
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıMelisa Çiçek:

Milleti bu hale getirenin Allah Selasını Versin

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

adamı boşverin..! alamanya bizi kiskaniiir..!

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıÖmer Altıntaş:

Bunun olacağı belliydi zaten

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıCum Ün:

Oyu basarken iyiydi

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıSogun Nn:

awk metro market herkes bilsin

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Yorum Beğenme14
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