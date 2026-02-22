Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Altın fiyatlarındaki sert artış sonrası takı alışkanlıklarında önemli bir kayma yaşanıyor. Geleneksel olarak düğünlerde ve özel günlerde tercih edilen altın ajda bilezikler yerine, daha uygun fiyatlı gümüş ajda bileziklere talep hızla arttı. Gümüşçülerde bazı modellerin "kapış kapış" satıldığı ve stokların hızla eridiği bildirildi.

FİYAT FARKI TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ BELİRLEDİ

Sektör temsilcilerine göre, altın ve gümüş arasındaki fiyat farkı tüketici tercihlerini belirleyici bir faktör haline geldi. 10 gram gümüş ajda bileziğin yaklaşık 2 bin TL civarında satıldığı, aynı ağırlıktaki 22 ayar altın ajda bileziğin ise 69 bin TL civarında olduğu bildirildi. Show Haber'de yer alan bilgilere göre bu büyük fiyat uçurumu, birçok alıcının bütçesini korumak için gümüşü tercih etmesine neden oluyor.

"İŞÇİLİK AÇISINDAN BENZER"

Bazı vatandaşlar, gümüş ajda bileziklerin işçilik açısından altın bileziklerle benzer olduğunu belirterek, "Hem şıklığından ödün vermiyoruz hem de fiyat avantajı sağlıyoruz" yorumunu yaptı. Gümüş ürünlerin ilerleyen dönemde de yüksek talep görmeye devam etmesi bekleniyor.